Brazylia bezlitosna. Haiti żegna się z mundialem

Brazylia długo szukała przełamania

Spotkanie w Filadelfii rozpoczęło się zgodnie z przewidywaniami – od wyraźnej przewagi Brazylijczyków. Mimo dominacji „Canarinhos” Haitańczycy przez ponad 20 minut skutecznie odpierali ataki faworyta, a nawet stworzyli jedną groźną sytuację. Akcję przerwał jednak spalony.

Już w 12. minucie piłkę do siatki skierował Raphinha, lecz trafienie nie zostało uznane z powodu pozycji spalonej. Haiti mogło więc nadal liczyć na niespodziankę, jednak tylko do 23. minuty.

Cunha otworzył wynik i dołożył dublet

Pierwszy gol dla Brazylii padł po dużej dozie przypadku. Vinicius Junior oddał strzał, który bramkarz Johny Placide odbił przed siebie. Interweniujący obrońca Haiti niefortunnie trafił piłką w Matheusa Cunhę, a ta wpadła do bramki.

W 36. minucie duet Vinicius – Cunha ponownie dał o sobie znać. Gwiazdor Realu Madryt zagrał świetne prostopadłe podanie, a napastnik reprezentacji Brazylii mocnym strzałem podwyższył prowadzenie na 2:0.

Kontuzja Raphinhi i błysk Viniciusa

Pod koniec pierwszej połowy kibice Brazylii otrzymali niepokojącą wiadomość. Z powodu urazu boisko musiał opuścić Raphinha. Skrzydłowego zastąpił 19-letni Rayan, zawodnik AFC Bournemouth.

Jeszcze przed przerwą Brazylijczycy zadali trzeci cios. Po znakomitym podaniu Lucasa Paquety piłkę do siatki skierował Vinicius Junior, ustalając wynik pierwszej połowy na 3:0.

Haiti walczyło o honorowego gola

Po zmianie stron podopieczni Carlo Ancelottiego nie forsowali już tempa. Dzięki temu Haiti częściej dochodziło do głosu i szukało premierowego trafienia na mundialu.

Najbliżej zdobycia bramki było w 63. minucie, kiedy Ricardo Ade oddał groźny strzał głową. Doskonałą interwencją popisał się jednak Alisson Becker, który z trudem wybił piłkę sprzed linii bramkowej.

Ostatecznie Haitańczycy nie zdołali zdobyć gola i ponieśli drugą porażkę w turnieju.

Haiti żegna się z mundialem

Przegrana sprawiła, że Haiti jako pierwszy zespół straciło szanse na awans do 1/16 finału mistrzostw świata. Drużyna pozostaje na ostatnim miejscu w grupie C bez punktów i nie ma już możliwości wyprzedzenia Szkocji ze względu na niekorzystny bilans bezpośredniego meczu.

Było to również piąte spotkanie Haiti w historii występów na mundialach i piąta porażka. Jedną z nich Haitańczycy ponieśli przeciwko Polsce podczas MŚ 1974, przegrywając aż 0:7.

Sytuacja w grupie C

Po dwóch kolejkach na czele grupy C znajdują się Brazylia i Maroko, które mają po cztery punkty. Wyżej sklasyfikowani są jednak Brazylijczycy dzięki lepszemu bilansowi bramek. Szkocja zachowuje jeszcze szanse na awans, natomiast Haiti zakończy turniej bez możliwości wyjścia z grupy.