Sędzia skrzywdziła Ekwador. Kompromitujący błąd Tori Penso na mundialu

Arbiter powinna anulować bramkę dla Niemców

Dla Ekwadoru pojedynek z Niemcami był walką o być albo nie być w 1/16 finału mistrzostw świata. Nim minęły dwie minuty od pierwszego gwizdka Penso, a podopieczni Juliana Nagelsmanna objęli prowadzenie.

Florian Wirtz podał w polu karnym do Leroy'a Sane, a ten precyzyjnym strzałem pokonał Hernana Galindeza. Ekwadorczycy domagali się interwencji VAR, ponieważ wcześniej w akcji bramkowej Aleksandar Pavlovic - ich zdaniem - popełnił faul, ale decyzja amerykańskiej sędzi została utrzymana.

𝐆𝐎𝐋 𝐍𝐈𝐄𝐌𝐂𝐎́𝐖... ale mamy 𝐖𝐈𝐄𝐋𝐊𝐀̨ 𝐊𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐖𝐄𝐑𝐒𝐉𝐄̨❗ Czy Aleksandar Pavlovic faulował Pedro Vite'a?



🔴📲 Transmisja online meczu Ekwador vs Niemcy ▶️ https://t.co/FQ1sbwGpp2 pic.twitter.com/Ss7IcNzAAG — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 25, 2026

Eksperci bezwzględni dla Penso

Faul Niemca był ewidentny. Pavlovic zbyt wysoko uniósł nogę i trafił rywala w twarz. Zagranie było niebezpieczne, bo narażało zdrowie Ekwadorczyka. Eksperci nie mają wątpliwości, że Penso powinna odgwizdać faul i nie anulować gola dla Niemców.

Tego gola absolutnie nie wolno było uznać, a jednak sędzia Tori Penso go zaliczyła, a sędzia VAR Joe Dickerson nie dostrzegł w tym nic złego. Amerykański duet wypaczył wynik meczu Ekwador - Niemcy - ocenił w mediach społecznościowych, były sędzia piłkarski, Rafał Rostkowski.

Tego gola absolutnie nie wolno było uznać, a jednak sędzia Tori Penso go zaliczyła, a sędzia VAR Joe Dickerson nie dostrzegł w tym nic złego. Amerykański duet wypaczył wynik meczu Ekwador – Niemcy.

Więcej na @sport_tvppl.https://t.co/kpvzqHDlSd — Rafał Rostkowski (@RafalRostkowski) June 25, 2026

Sędzia wypaczyła wynik meczu

Penso nie może zwalać winy na VAR, który nie skorygował jej błędu. W tej sytuacji sędzia nawet z boiska powinna dostrzec ewidentne przewinienie. Zresztą to nie była jedyna zła decyzja Amerykanki w tym meczu. W kilku innych przypadkach również się myliła, na co uwagę zwrócili komentujący mecz w TVP Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Wynik został wypaczony, ale na szczęście dla Ekwadorczyków nieprawidłowy gol dla Niemców nie wykluczył ich z dalszej gry na mundialu. Piłkarze z Ameryki Południowej zdobyli dwie bramki. Wygrali i tym samym zapewnili sobie awans.