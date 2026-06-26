Sędzia skrzywdziła Ekwador. Kompromitujący błąd Tori Penso na mundialu

Arbiter powinna anulować bramkę dla Niemców
Dla Ekwadoru pojedynek z Niemcami był walką o być albo nie być w 1/16 finału mistrzostw świata. Nim minęły dwie minuty od pierwszego gwizdka Penso, a podopieczni Juliana Nagelsmanna objęli prowadzenie.
Florian Wirtz podał w polu karnym do Leroy'a Sane, a ten precyzyjnym strzałem pokonał Hernana Galindeza. Ekwadorczycy domagali się interwencji VAR, ponieważ wcześniej w akcji bramkowej Aleksandar Pavlovic - ich zdaniem - popełnił faul, ale decyzja amerykańskiej sędzi została utrzymana.
Eksperci bezwzględni dla Penso
Faul Niemca był ewidentny. Pavlovic zbyt wysoko uniósł nogę i trafił rywala w twarz. Zagranie było niebezpieczne, bo narażało zdrowie Ekwadorczyka. Eksperci nie mają wątpliwości, że Penso powinna odgwizdać faul i nie anulować gola dla Niemców.
Tego gola absolutnie nie wolno było uznać, a jednak sędzia Tori Penso go zaliczyła, a sędzia VAR Joe Dickerson nie dostrzegł w tym nic złego. Amerykański duet wypaczył wynik meczu Ekwador - Niemcy - ocenił w mediach społecznościowych, były sędzia piłkarski, Rafał Rostkowski.
Sędzia wypaczyła wynik meczu
Penso nie może zwalać winy na VAR, który nie skorygował jej błędu. W tej sytuacji sędzia nawet z boiska powinna dostrzec ewidentne przewinienie. Zresztą to nie była jedyna zła decyzja Amerykanki w tym meczu. W kilku innych przypadkach również się myliła, na co uwagę zwrócili komentujący mecz w TVP Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
Wynik został wypaczony, ale na szczęście dla Ekwadorczyków nieprawidłowy gol dla Niemców nie wykluczył ich z dalszej gry na mundialu. Piłkarze z Ameryki Południowej zdobyli dwie bramki. Wygrali i tym samym zapewnili sobie awans.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.