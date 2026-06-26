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Sędzia skrzywdziła Ekwador. Kompromitujący błąd Tori Penso na mundialu

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
45 minut temu
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Sędzia skrzywdziła Ekwador. Kompromitujący błąd Tori Penso na mundialu
Sędzia skrzywdziła Ekwador. Kompromitujący błąd Tori Penso na mundialu/PAP/EPA
Piłkarze reprezentacji Ekwadoru i Niemiec stworzyli na mundialu fantastyczne widowisko. Niestety do ich poziomu nie dorównała Tori Penso. Arbiter główna popełniła kompromitujący błąd przy pierwszym golu dla drużyny naszych zachodnich sąsiadów. Niestety to nie była jedyna pomyłka sędzi tego spotkania. Amerykanka w ocenie różnych sytuacji myliła się dość często.

Arbiter powinna anulować bramkę dla Niemców

Dla Ekwadoru pojedynek z Niemcami był walką o być albo nie być w 1/16 finału mistrzostw świata. Nim minęły dwie minuty od pierwszego gwizdka Penso, a podopieczni Juliana Nagelsmanna objęli prowadzenie.

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Florian Wirtz podał w polu karnym do Leroy'a Sane, a ten precyzyjnym strzałem pokonał Hernana Galindeza. Ekwadorczycy domagali się interwencji VAR, ponieważ wcześniej w akcji bramkowej Aleksandar Pavlovic - ich zdaniem - popełnił faul, ale decyzja amerykańskiej sędzi została utrzymana.

Eksperci bezwzględni dla Penso

Faul Niemca był ewidentny. Pavlovic zbyt wysoko uniósł nogę i trafił rywala w twarz. Zagranie było niebezpieczne, bo narażało zdrowie Ekwadorczyka. Eksperci nie mają wątpliwości, że Penso powinna odgwizdać faul i nie anulować gola dla Niemców.

Tego gola absolutnie nie wolno było uznać, a jednak sędzia Tori Penso go zaliczyła, a sędzia VAR Joe Dickerson nie dostrzegł w tym nic złego. Amerykański duet wypaczył wynik meczu Ekwador - Niemcy - ocenił w mediach społecznościowych, były sędzia piłkarski, Rafał Rostkowski.

Sędzia wypaczyła wynik meczu

Penso nie może zwalać winy na VAR, który nie skorygował jej błędu. W tej sytuacji sędzia nawet z boiska powinna dostrzec ewidentne przewinienie. Zresztą to nie była jedyna zła decyzja Amerykanki w tym meczu. W kilku innych przypadkach również się myliła, na co uwagę zwrócili komentujący mecz w TVP Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Wynik został wypaczony, ale na szczęście dla Ekwadorczyków nieprawidłowy gol dla Niemców nie wykluczył ich z dalszej gry na mundialu. Piłkarze z Ameryki Południowej zdobyli dwie bramki. Wygrali i tym samym zapewnili sobie awans.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: sędziamundialTori Penso
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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