Norwegowie ruszają do Miami. Loty na ćwierćfinał z Anglią wyprzedane w kilka sekund

Dodatkowe samoloty dla norweskich kibiców

Historyczny sukces reprezentacji Norwegii wywołał prawdziwą mobilizację kibiców. Po zwycięstwie 2:1 nad Brazylią i pierwszym w dziejach awansie do ćwierćfinału mundialu, tysiące fanów zaczęło szukać sposobu, by obejrzeć na żywo starcie z Anglią.

Na ogromne zainteresowanie szybko zareagowały linie lotnicze. SAS uruchomił dodatkowy bezpośredni lot z Oslo do Miami, a Norse Atlantic przygotował kolejne rejsy na tej samej trasie.

Bilety za dziesiątki tysięcy koron

Ceny podróży nie odstraszyły kibiców. Początkowo bilety w obie strony kosztowały od 26 do 30 tys. koron, czyli około 10–11,5 tys. złotych. Później stawki wzrosły do ponad 50 tys. koron, a więc około 20 tys. złotych.

Mimo to popyt był ogromny. Pierwszy dodatkowy dreamliner Norse Atlantic, oferujący 328 miejsc, wyprzedał się niemal natychmiast. Linie zdecydowały się więc podstawić kolejny samolot. Łącznie dwa dreamlinery Norse mają zabrać do Miami prawie 700 norweskich kibiców. SAS przewiezie kolejnych blisko 300 fanów.

„Norwegia pisze historię futbolu”

Skala zainteresowania zaskoczyła nawet przewoźników. „Reakcja kibiców była całkowicie przytłaczająca. Zainteresowanie naszym pierwszym lotem było tak duże, że samolot sprzedał się w ciągu kilku sekund. Otrzymaliśmy niezliczone zapytania od kibiców, którzy chcą być na miejscu, gdy Norwegia pisze historię futbolu” – powiedział w komunikacie prasowym Eivind Roald, prezes Norse Atlantic.

Ci, którym nie udało się zdobyć miejsc w dodatkowych samolotach z Oslo, zaczęli szukać alternatywnych tras. Operator wyszukiwarki Finn.no poinformował, że po zwycięstwie Norwegii nad Brazylią liczba wyszukiwań lotów do Miami wzrosła o 1000 procent. Kibice sprawdzali również połączenia przez największe europejskie porty przesiadkowe, między innymi Londyn, Amsterdam, Frankfurt i Madryt.

Drogi lot, drogie bilety na stadion

Wysokie ceny dotyczą nie tylko podróży. Najtańsze wejściówki na ćwierćfinał Norwegia – Anglia dostępne na platformie odsprzedażowej FIFA kosztowały około 1800 dolarów. Pakiety hospitality zaczynały się od 5500 dolarów.

Mimo kosztów chętnych nie brakuje. Stawką jest miejsce w półfinale mundialu, a dla Norwegów już sam awans do najlepszej ósemki turnieju jest wydarzeniem bez precedensu.

Książę Haakon poleci na mecz

Na trybunach Hard Rock Stadium w Miami pojawi się także następca norweskiego tronu, książę Haakon. Pałac Królewski poinformował w środę, że książę wybiera się na ćwierćfinał razem z dziećmi – księżniczką Ingrid Alexandrą i księciem Sverre Magnusem.

Książęce rodzeństwo oglądało już mecz Norwegii z Brazylią. Siedziało wówczas obok Ronaldo, legendarnego brazylijskiego napastnika i króla strzelców mistrzostw świata w 2002 roku.

Ćwierćfinał w sobotę w Miami

Spotkanie Norwegia – Anglia zostanie rozegrane w sobotę na Hard Rock Stadium w Miami. Początek meczu zaplanowano na godzinę 23.00 czasu polskiego. Stadion może pomieścić około 65 tysięcy widzów.

Dla Norwegii będzie to pierwszy ćwierćfinał mistrzostw świata w historii. Dla kibiców – okazja, by na własne oczy zobaczyć moment, który może stać się jednym z najważniejszych rozdziałów w dziejach norweskiego futbolu.