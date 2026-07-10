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Romario uderza w Ancelottiego. „Powinien zostać natychmiast zwolniony”

oprac. Kacper Kilanowski
58 minut temu
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Romario uderza w Ancelottiego. Powinien zostać natychmiast zwolniony
Romario uderza w Ancelottiego. Powinien zostać natychmiast zwolniony/Shutterstock
Romario ostro skrytykował Carlo Ancelottiego po odpadnięciu reprezentacji Brazylii z piłkarskich mistrzostw świata. Legendarny napastnik uważa, że po porażce 1:2 z Norwegią w 1/8 finału włoski selekcjoner powinien natychmiast stracić stanowisko.

Romario nie zostawił na Ancelottim suchej nitki

Reprezentacja Brazylii zakończyła udział w mistrzostwach świata już na etapie 1/8 finału. Porażka 1:2 z Norwegią wywołała ogromne rozczarowanie, a jednym z najostrzejszych krytyków drużyny i jej selekcjonera został Romario.

Mistrz świata z 1994 roku opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym domagał się zwolnienia Carlo Ancelottiego.

– Nie może kontynuować pracy jako trener Brazylii. Absolutnie nie – powiedział były napastnik Barcelony.

Romario stwierdził, że gdyby kierował Brazylijską Konfederacją Piłkarską, podjąłby decyzję natychmiast po zakończeniu spotkania.

– Poszedłbym do szatni, zwolniłbym go i od razu rozwiązał z nim kontrakt. Mecz z Norwegią był hańbą – ocenił.

Krytyka taktyki i brazylijskich mediów

60-letni były piłkarz skrytykował również decyzje taktyczne podejmowane przez włoskiego szkoleniowca. Jego zdaniem Ancelotti jest traktowany przez brazylijskie media łagodniej tylko dlatego, że pochodzi z zagranicy.

– Gdyby był brazylijskim trenerem, już dawno by go rozwalili. Ale ponieważ jest obcokrajowcem, nikt nie mówi ani słowa – stwierdził Romario.

Ancelotti był najlepiej opłacanym selekcjonerem spośród trenerów 48 reprezentacji uczestniczących w tegorocznym mundialu. Jego roczne wynagrodzenie miało wynosić około 11,3 mln dolarów.

Długoterminowy kontrakt włoskiego szkoleniowca

Carlo Ancelotti objął reprezentację Brazylii w maju 2025 roku. Początkowo jego kontrakt miał obowiązywać do zakończenia mundialu w 2026 roku, jednak przed rozpoczęciem turnieju władze CBF przedłużyły umowę o kolejne cztery lata – do 2030 roku.

Romario uważa jednak, że po odpadnięciu z mistrzostw dalsza współpraca ze szkoleniowcem nie jest możliwa, niezależnie od długości obowiązującego kontraktu.

Najgorszy mundial Brazylii od lat

Porażka w East Rutherford oznaczała najwcześniejsze odpadnięcie reprezentacji Brazylii z mistrzostw świata od 1990 roku. Wówczas Canarinhos również zakończyli turniej w 1/8 finału, przegrywając z Argentyną.

Dzień po spotkaniu Ancelotti opublikował w mediach społecznościowych wiadomość skierowaną do kibiców. Włoch zaapelował o jedność i zapewnił, że reprezentacja Brazylii wróci silniejsza.

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Źródło PAP
Tematy: mundial 2026Carlo AncelottiRomario
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