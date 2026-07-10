Dziennik Gazeta Prawana logo

Belgia skazywana na porażkę. Garcia przed starciem z Hiszpanią: Statystyki są po to, żeby je łamać

Kacper Kilanowski
dzisiaj, 06:02
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Belgia skazywana na porażkę. Garcia przed starciem z Hiszpanią: Statystyki są po to, żeby je łamać
Belgia skazywana na porażkę. Garcia przed starciem z Hiszpanią: Statystyki są po to, żeby je łamać/PAP/EPA
Reprezentacja Belgii nie jest faworytem ćwierćfinałowego meczu mistrzostw świata z Hiszpanią, ale Rudi Garcia nie zamierza składać broni. Selekcjoner „Czerwonych Diabłów” podkreśla, że jego zespół ma wystarczająco dużo atutów, aby sprawić niespodziankę i awansować do półfinału.

Spotkanie Belgii z Hiszpanią odbędzie się w piątek w Inglewood koło Los Angeles. Początek meczu zaplanowano na godz. 21 czasu polskiego. Na zwycięzcę tej rywalizacji czeka już Francja, która w swoim ćwierćfinale pokonała Maroko 2:0.

Hiszpania z imponującą serią

Zdecydowanym faworytem spotkania będzie reprezentacja Hiszpanii. Aktualni mistrzowie Europy pozostają niepokonani od 35 meczów, a podczas tegorocznego mundialu nie stracili jeszcze ani jednej bramki.

Ostatniej porażki w regulaminowym czasie Hiszpanie doznali w marcu 2024 roku, gdy w meczu towarzyskim przegrali z Kolumbią 0:1. Do ich imponującej serii nie wlicza się przegranej po rzutach karnych z Portugalią w finale Ligi Narodów w 2025 roku.

Rudi Garcia zdaje sobie sprawę z klasy najbliższego rywala, ale przekonuje, że nawet najlepsze serie kiedyś się kończą.

– Wiemy, że gramy z jednym z faworytów turnieju. Znamy każdego zawodnika z osobna. Siła tej drużyny tkwi w kolektywie od dwudziestu lat. Nowością jest to, że są solidniejsi niż wcześniej, nie stracili ani jednej bramki. Ale statystyki są po to, żeby je łamać – powiedział selekcjoner Belgów.

Belgowie nie zamierzają się bronić

Garcia zapowiedział, że jego drużyna nie ograniczy się wyłącznie do defensywy. Belgowie chcą odważnie zaatakować i wykorzystać potencjał ofensywny, który pokazali w dotychczasowej części turnieju.

„Czerwone Diabły” zdobyły już 13 bramek, co stawia je w gronie najskuteczniejszych zespołów mistrzostw.

– Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zdobyć bramkę. Chcemy zaznaczyć swoją obecność, nie zamierzamy być tylko bierni, bo inaczej odpadniemy. Potrafimy strzelać gole, mamy jeden z najlepszych ataków w tych mistrzostwach. Wszyscy już uważają nas za wyeliminowanych, ale mamy atuty, którymi możemy się pochwalić – podkreślił Garcia.

Problemy kadrowe przed ćwierćfinałem

Belgijski selekcjoner będzie mógł skorzystać z niemal wszystkich swoich zawodników. Największym osłabieniem jest brak Amadou Onany, który doznał poważnej kontuzji kolana w wygranym 4:1 meczu 1/8 finału ze Stanami Zjednoczonymi.

Niepewny pozostaje również występ obrońcy Zeno Debasta.

Garcia zwrócił jednak uwagę na szeroką i wyrównaną kadrę. Jego zdaniem rezerwowi potrafią skutecznie odmienić przebieg spotkania, co pokazali między innymi w meczu 1/16 finału z Senegalem, wygranym przez Belgię 3:2 po dogrywce.

Garcia stawia na nieprzewidywalność

Od początku turnieju francuski szkoleniowiec wystawił w podstawowym składzie aż 18 różnych zawodników. Częste zmiany sprawiają, że belgijski zespół pozostaje trudny do rozszyfrowania dla rywali.

– Chcemy pokazać, że zasługujemy na ćwierćfinał i że możemy zajść dalej – zaznaczył trener Belgów.

Aby awansować do półfinału, „Czerwone Diabły” będą musiały przełamać najlepszą defensywę turnieju i zakończyć imponującą serię niepokonanej Hiszpanii.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Hiszpaniamundial 2026BelgiaRudi Garcia
Powiązane
Zmarnowany rzut karny, gol i kontuzja Mbappe. Francja w półfinale mundialu
Zmarnowany rzut karny, gol i kontuzja Mbappe. Francja w półfinale mundialu
Reprezentant Polski piłkarzem Werderu. Tyle na transferze zarobiła Cracovia
Reprezentant Polski piłkarzem Werderu. Tyle na transferze zarobiła Cracovia
Pogacar po samotnej ucieczce wygrał 6. etap. Słoweniec liderem Tour de France
Pogacar po samotnej ucieczce wygrał 6. etap. Słoweniec liderem Tour de France
Kacper Kilanowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDwa gole i awans Francji. Mbappe uspokaja w sprawie kontuzji »
Zobacz
|
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe. Nie będzie robaków w śliwkach, jeśli owiniesz pień śliwy opaską z tektury. Kiedy zakładać opaski na drzewa?
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę. Skrzydłokwiat wypuści piękne kwiaty, a liście odzyskają zdrowy kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
Co zrobić, żeby pomidory zrobiły się czerwone
Podlewaj tym pomidory w lipcu, a w mig zrobią się czerwone. Co zrobić, żeby pomidory zrobiły się czerwone?
Policja, prawo jazdy
Sprawdź, czy jesteś dobrym kierowcą. Wynik 8/10 to sukces
Tury?ci w Giethoorn
Wygląda jak z bajki, ale istnieje naprawdę. Ta europejska wioska została uznana za jedną z najpiękniejszych na świecie
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj