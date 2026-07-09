Dziennik Gazeta Prawana logo

Pogacar po samotnej ucieczce wygrał 6. etap. Słoweniec liderem Tour de France

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 17:56
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Pogacar po samotnej ucieczce wygrał 6. etap. Słoweniec liderem Tour de France
Pogacar po samotnej ucieczce wygrał 6. etap. Słoweniec liderem Tour de France/PAP/EPA
Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) wygrał po samodzielnej ucieczce 6. etap kolarskiego wyścigu Tour de France, 186,2 km z Pau do Gavarnie-Gedre. Dzięki temu Słoweniec ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej.

Pogacar uciekł 40 km przed metą

Pogacar, który najszybszy był również na trzecim etapie, zaczął samodzielną jazdę ok 40 km przed metą, na podjeździe Col du Tourmalet, i nikt nie był w stanie utrzymać jego tempa.

Drugie miejsce, ze stratą ponad dwóch i pół minuty do dwukrotnego mistrza świata, zajął główny rywal Słoweńca do triumfu w całej imprezie - Duńczyk Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Odległe lokaty polskich kolarzy

Dotychczasowy lider Torstein Traeen (Uno-X Mobility) upadł ok. 20 km przed końcem etapu, ale już wtedy miał na tyle dużą stratę, że praktycznie nie miał szans na utrzymanie żółtej koszulki. Norweg ostatecznie dojechał do mety, ale wypadł z czołówki klasyfikacji generalnej.

Polscy kolarze Michał Kwiatkowski (Netcompany Ineos) i Kamil Gradek (Bahrain Victorious) zajęli odległe lokaty.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: kolarstwoTour de FranceTadej Pogacar
Powiązane
Olav Kooij najszybszy w Pau, Torstein Traeen wciąż liderem
Tour de France: Olav Kooij najszybszy w Pau, Torstein Traeen wciąż liderem
Del Toro wygrał 2. etap Tour de France. Vingegaard nadal liderem wyścigu
Del Toro wygrał 2. etap Tour de France. Vingegaard nadal liderem wyścigu
Jonas Vingegaard – od targu rybnego do triumfu w Tour de France. Historia mistrza z małej duńskiej wioski
Jonas Vingegaard – od targu rybnego do triumfu w Tour de France. Historia mistrza z małej duńskiej wioski
oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPogacar po samotnej ucieczce wygrał 6. etap. Słoweniec liderem Tour de France »
Zobacz
|
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe. Nie będzie robaków w śliwkach, jeśli owiniesz pień śliwy opaską z tektury. Kiedy zakładać opaski na drzewa?
Co zrobić żeby ogórki kiszone nie były miękkie i puste w środku?
Jak zrobić dobre ogórki kiszone? Przepis na twarde i chrupiące ogórki w słoikach. Jaką wodą zalewa się ogórki kiszone?
Kwitną cały sierpień i wrzesień. Urosną nawet tam, gdzie inne kwiaty nie dają rady
Urośnie nawet tam, gdzie inne kwiaty nie dają rady. Przepiękne czerwone i różowe pióropusze wypełnią ogród do późnej jesieni
Cynie zdobią ogród przez całe lato
Te kwiaty kwitną całe lato. Jakie kwiaty posadzić w ogrodzie, żeby kwitły całe lato? Galeria zdjęć
10 pytań o PRL. Quiz dla tych, co pamiętają puste półki w sklepach i kartki na mięso
10 pytań o PRL. Quiz dla tych, co pamiętają puste półki w sklepach i kartki na mięso
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj