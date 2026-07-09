Pogacar po samotnej ucieczce wygrał 6. etap. Słoweniec liderem Tour de France

Pogacar uciekł 40 km przed metą

Pogacar, który najszybszy był również na trzecim etapie, zaczął samodzielną jazdę ok 40 km przed metą, na podjeździe Col du Tourmalet, i nikt nie był w stanie utrzymać jego tempa.

Drugie miejsce, ze stratą ponad dwóch i pół minuty do dwukrotnego mistrza świata, zajął główny rywal Słoweńca do triumfu w całej imprezie - Duńczyk Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Odległe lokaty polskich kolarzy

Dotychczasowy lider Torstein Traeen (Uno-X Mobility) upadł ok. 20 km przed końcem etapu, ale już wtedy miał na tyle dużą stratę, że praktycznie nie miał szans na utrzymanie żółtej koszulki. Norweg ostatecznie dojechał do mety, ale wypadł z czołówki klasyfikacji generalnej.

Polscy kolarze Michał Kwiatkowski (Netcompany Ineos) i Kamil Gradek (Bahrain Victorious) zajęli odległe lokaty.