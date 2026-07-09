Pogacar po samotnej ucieczce wygrał 6. etap. Słoweniec liderem Tour de France

Pogacar uciekł 40 km przed metą
Pogacar, który najszybszy był również na trzecim etapie, zaczął samodzielną jazdę ok 40 km przed metą, na podjeździe Col du Tourmalet, i nikt nie był w stanie utrzymać jego tempa.
Drugie miejsce, ze stratą ponad dwóch i pół minuty do dwukrotnego mistrza świata, zajął główny rywal Słoweńca do triumfu w całej imprezie - Duńczyk Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).
Odległe lokaty polskich kolarzy
Dotychczasowy lider Torstein Traeen (Uno-X Mobility) upadł ok. 20 km przed końcem etapu, ale już wtedy miał na tyle dużą stratę, że praktycznie nie miał szans na utrzymanie żółtej koszulki. Norweg ostatecznie dojechał do mety, ale wypadł z czołówki klasyfikacji generalnej.
Polscy kolarze Michał Kwiatkowski (Netcompany Ineos) i Kamil Gradek (Bahrain Victorious) zajęli odległe lokaty.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.