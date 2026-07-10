Dziennik Gazeta Prawana logo

Dwa gole i awans Francji. Mbappe uspokaja w sprawie kontuzji

Kacper Kilanowski
dzisiaj, 06:48
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Dwa gole i awans Francji. Mbappe uspokaja w sprawie kontuzji
Dwa gole i awans Francji. Mbappe uspokaja w sprawie kontuzji/PAP/EPA
Kylian Mbappe zdobył efektowną bramkę, a Francja pokonała Maroko 2:0 i awansowała do półfinału mistrzostw świata. Niepokój kibiców wzbudziło jednak zejście napastnika z boiska oraz lodowy okład na jego stawie skokowym. Gwiazdor „Trójkolorowych” zapewnił po spotkaniu, że nie doznał poważnego urazu.

Efektowny gol i historyczny dorobek

Francuzi objęli prowadzenie w 60. minucie ćwierćfinałowego spotkania rozegranego w Foxborough pod Bostonem. Kylian Mbappe popisał się efektownym strzałem z dystansu, zdobywając swoją 20. bramkę w historii występów na mistrzostwach świata.

Wynik meczu podwyższył sześć minut później Ousmane Dembele, który wykorzystał kolejną okazję francuskiego zespołu.

Niepokojące obrazki na ławce rezerwowych

Niespełna kwadrans przed końcem spotkania kibice Francji mieli jednak powody do niepokoju. Mbappe opuścił murawę w 77. minucie, a telewizyjne kamery pokazały później, jak siedzi na ławce rezerwowych z lodowym okładem na stawie skokowym.

Po zakończeniu meczu napastnik uspokoił jednak sympatyków „Trójkolorowych”.

– Wszystko dobrze. Uderzyłem się w kostkę, ale jest w porządku. Myślę, że w tamtym momencie JP, lepiej nadawał się do gry w ostatnim kwadransie niż ja. Zszedłem więc z boiska, a on wszedł. Pokazał się z dobrej strony, co jest bardzo pozytywne – powiedział Mbappe.

Francuzi czekają na półfinałowego rywala

Zwycięstwo 2:0 zapewniło reprezentacji Francji awans do półfinału mistrzostw świata. Jej kolejnego przeciwnika wyłoni piątkowe spotkanie Hiszpanii z Belgią.

– Awansowaliśmy do półfinału i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Przed nami wciąż długa droga. Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas jeszcze trudniejsze zadanie niż to, przez co już przeszliśmy, ale jesteśmy gotowi stawić czoła wszystkiemu – podkreślił francuski napastnik.

Mbappe dodał, że drużyna zamierza teraz skupić się na odpoczynku i dokładnie przeanalizować grę potencjalnych rywali.

– Damy sobie trochę czasu na regenerację, a później obejrzymy piątkowy mecz, aby dowiedzieć się, z kim zagramy w półfinale – zaznaczył.

Niewykorzystany rzut karny

Dorobek Mbappe w ćwierćfinale mógł być jeszcze bardziej okazały. W pierwszej połowie kapitan reprezentacji Francji nie wykorzystał rzutu karnego. Nie przeszkodziło to jednak jego drużynie w odniesieniu pewnego zwycięstwa i zameldowaniu się w najlepszej czwórce turnieju.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Francjamundial 2026Kylian Mbappe
Powiązane
Belgia skazywana na porażkę. Garcia przed starciem z Hiszpanią: Statystyki są po to, żeby je łamać
Belgia skazywana na porażkę. Garcia przed starciem z Hiszpanią: Statystyki są po to, żeby je łamać
Reprezentant Polski piłkarzem Werderu. Tyle na transferze zarobiła Cracovia
Reprezentant Polski piłkarzem Werderu. Tyle na transferze zarobiła Cracovia
Pogacar po samotnej ucieczce wygrał 6. etap. Słoweniec liderem Tour de France
Pogacar po samotnej ucieczce wygrał 6. etap. Słoweniec liderem Tour de France
Kacper Kilanowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPojedynek snajperów w Miami. Haaland i Kane zagrają o półfinał »
Zobacz
|
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe. Nie będzie robaków w śliwkach, jeśli owiniesz pień śliwy opaską z tektury. Kiedy zakładać opaski na drzewa?
Co zrobić, żeby pomidory zrobiły się czerwone
Podlewaj tym pomidory w lipcu, a w mig zrobią się czerwone. Co zrobić, żeby pomidory zrobiły się czerwone?
Przepis na walkę z grzybicą i zmęczeniem nóg
Sposób na walkę z grzybicą stóp i zmęczeniem nóg. Wsyp tę przyprawę do miski z ciepłą wodą
Leapmotor B03X
Nowy SUV będzie hitem. Bagażnik 510 l i cena jak sprzed lat
Fiat Pandina
Ma gwarancję na 8 lat i kosztuje 54 900 zł. Najtańsze nowe auto jest z Europy
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj