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Liga Narodów: Polska - Słowenia [RELACJA NA ŻYWO]

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 06:00
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Liga Narodów: Polska - Słowenia [RELACJA NA ŻYWO]
Liga Narodów: Polska - Słowenia [RELACJA NA ŻYWO]/East News
Polscy siatkarze tegoroczne rozgrywki Ligi Narodów rozpoczęli od gładkiego zwycięstwa nad Kubą. Drugim rywalem biało-czerwonych w chińskim Linyi będzie Słowenia. To rywal, z którym nigdy nie grało nam się łatwo. Dziennik.pl zaprasza na relację na żywo. Początek o godz. 14.00.

Polscy siatkarze bronią tytułu zdobytego przed rokiem. Obecną edycję zainaugurowali w świetnym stylu. Kuba jednak nie zawiesiła im wysoko poprzeczki. Mimo, że trener Nikola Grbić na turniej do Chin nie zabrał największych gwiazd naszej reprezentacji, to ich młodzi zmiennicy nie mieli najmniejszych problemów z pokonaniem rywali.

W drugim meczu czeka jednak biało-czerwonych o wiele trudniejsze zadanie. Ze Słoweńcami nigdy nie grało nam się łatwo. Przez długi czas drużyna z Bałkanów była zmorą naszej reprezentacji. Czwartkowi rywale Polaków na inaugurację Ligi Narodów pokonali drużynę gospodarzy turnieju, ale potrzebowali do tego tie-breaku.

Japonia i Ukraina kolejnymi rywalami Polaków

W Chinach kolejnymi rywalami polskich siatkarze będą Japonia oraz Ukraina. W tegorocznej Lidze Narodów uczestniczy 18 reprezentacji. Rywalizacja będzie składać się z fazy grupowej i pucharowej. W fazie grupowej odbędzie się dziewięć turniejów, a każdy zespół wystąpi w trzech. Drużyny podzielono na trzy grupy po sześć zespołów. Polacy po turnieju w Linyi zagrają też w Gliwicach (24–28 czerwca) i w Chicago (15–20 lipca).

Po fazie grupowej siedem najwyżej sklasyfikowanych zespołów awansuje do fazy pucharowej. W turnieju finałowym w Ningbo (29 lipca - 2 sierpnia) wezmą też udział gospodarze, czyli reprezentacja Chin.

Polscy siatkarze sześć razy byli na podium Ligi Narodów. Wywalczyli złote (2023, 2025), srebrny (2021) oraz trzy brązowe medale (2019, 2022, 2024). Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) organizuje te rozgrywki od 2018 roku.

Skład reprezentacji Polski na turniej w Linyi

  • rozgrywający: Marcel Bakaj, Jan Filej
  • atakujący: Bartosz Gomułka, Alaksei Nasevich
  • środkowi: Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Adrian Markiewicz
  • przyjmujący: Bartosz Firszt, Michał Gierżot, Aleksander Śliwka, Bartosz Zych
  • libero: Jakub Ciunajtis, Maksymilian Granieczny

Program turnieju Ligi Narodów w Linyi (godz. wg czasu polskiego)

  • środa
  • Polska - Kuba (7.00)
  • Chiny - Słowenia (10.30)
  • Ukraina - Japonia (14.00)
  • czwartek
  • Chiny - Ukraina (10.30)
  • Polska - Słowenia (14.00)
  • piątek
  • Ukraina - Kuba (10.30)
  • Polska - Japonia (14.00)
  • sobota
  • Chiny - Japonia (10.30)
  • Kuba - Słowenia (14.00)
  • niedziela
  • Polska - Ukraina (7.00)
  • Chiny – Kuba (10.30)
  • Słowenia - Japonia (14.00)
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Źródło dziennik.pl
Tematy: siatkówkarelacja na żywosłoweniapolscy siatkarze
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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