Kolejny pięciosetowy maraton polskich siatkarzy w Lidze Narodów

Bołądź i Jakubiszak w wyjściowym składzie

Trener biało-czerwonych czwartek dokonał dwóch zmian w wyjściowych zestawieniu swojego zespołu w porównaniu z meczem Belgią. Znaleźli się w nim Bartosz Bołądź i Szymon Jakubiszak, zaś tym razem rezerwowymi byli Aliaksei Nasevich i Jakub Nowak.

Pierwszy set długo stał pod znakiem inicjatywy Turcji. Było 11:15, ale biało-czerwoni potrafili doprowadzić do remis (17:17). Potem prowadzili 22:21, ale następne dwa punkty zdobyli rywale. Polacy doprowadzili do gry na przewagi, ale to tylko Turcy mieli piłki setowe. Wykorzystali czwartą z nich.

W trzecim secie Polacy zmarowali cztery piłki setowe

Druga odsłona źle zaczęła się dla Polski. Było 3:7, ale po chwili 13:13, 19:13. W dużej mierze była to zasługa zagrywek Bartosza Bołądzia i dobrej gry drużyny w bloku. Turcy nie byli wstanie odrobić strat. Gdy było 24:17 Marcin Komenda zepsuł zagrywkę. W następnej akcji punkt zdobyli Turcy. Potem jednak Bedirhan Bulbul tak rozpoczął akcję swojej drużyny, że piłka zatrzymała się na siatce i spadła na pole gry jego drużyny.

W trzecim secie Polacy nie wykorzystali aż czterech piłek setowych. Jednak wcześniej wypracowali sobie dużą przewagę punktową i pewnie wygrali 25:21.

Czwarta odsłona była bardzo słaba w wykonaniu biało-czerwonych. Cały czas prowadzili Turcy i pewnie przedłużyli spotkanie ponad cztery sety.

Autowy atak Yuksela zakończył mecz

W tie-breaku długo trwała walka niemal punkt za punkt, do wyniku 7:7. Potem podopiecznym Grbicia udało się "odskoczyć" na trzy punkty (11:8 po tym jak punkt bezpośrednio z zagrywki zdobył Jakub Nowak). Mecz zakończył się po tym, jak w aut zaatakował Gokcen Yuksel.

Najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobył w czwartek Aleksander Śliwka - 20. Na mecz przyszło 9 866 widzów.

Przed spotkaniem Polski z Turcją w Gliwicach rozegrano spotkanie Belgia - Chiny (3:1). W piątek odbędą się dwa pojedynki bez udziału biało-czerwonych: Chiny - Argentyna (16.30) i Belgia - Niemcy (20.00). W sobotę nasi siatkarze zagrają z Niemcami, zaś w niedzielę z Argentyną.