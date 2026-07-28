Dziennik Gazeta Prawana logo

Therese Johaug po zakończeniu kariery zarabia więcej niż w jej trakcie. Oto jej majątek

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
23 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Therese Johaug po zakończeniu kariery zarabia więcej niż w jej trakcie. Oto jej majątek
Therese Johaug po zakończeniu kariery zarabia więcej niż w jej trakcie. Oto jej majątek/East News
Therese Johaug , która definitywnie zakończyła starty po ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Trondheim, zarabia obecnie więcej, niż podczas kariery. Majątek utytułowanej norweskiej biegaczki narciarskiej przekroczył 10 milionów dolarów i szybko rośnie.

Johaug zajmuje się inwestycjami finansowymi

Narciarka jest właścicielką firmy Setra AS, produkującej stroje i akcesoria sportowe, dostarczającej usługi reklamowe oraz zajmuje się inwestycjami finansowymi. Według dziennika ekonomicznego "Finansavisen" jej akcje są warte ok. ośmiu milionów dolarów i w ciągu ostatnich pięciu lat wartość ta wzrosła dwukrotnie. Była narciarka posiada również kilka nieruchomości wartych kolejne miliony.

Norweżka ulokowała 3,8 miliona dolarów w akcjach firm notowanych na giełdzie w Oslo oraz 3,3 miliona w funduszach inwestycyjnych i obligacjach.

Johaug zdobyła 6 medali olimpijskich

Namawiana na start w narciarskich MŚ w Falun w biegu na 50 kilometrów Johaug podkreśla regularnie, że karierę narciarską już zakończyła, ale startuje w biegach ulicznych i w przyszłym roku zamierza wystartować w MŚ w półmaratonie w Kopenhadze. Celem jest godzina i 10 minut - zapowiedziała.

38-letnia biegaczka w swojej karierze zdobyła sześć medali olimpijskich - cztery złote, srebrny i brązowy. Jest 14-krotną mistrzynią świata i trzy razy zdobyła Puchar Świata w punktacji generalnej, notując 89 zwycięstw indywidualne. Cztery razy wygrała "Tour de Ski". Jest też mistrzynią kraju w biegach terenowych (2019) oraz na 10 000 metrów na stadionie (2020).

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: majątekbiegi narciarskieTherese Johaug
Powiązane
Therese Johaug
Therese Johaug zostanie matką. "To ważniejsze niż moje złote medale"
Therese Johaug
Therese Johaug dała córce imię... maskotki olimpijskiej
Wielka rywalka Justyny Kowalczyk jest w ciąży. Therese Johaug spodziewa się dziecka
Wielka rywalka Justyny Kowalczyk jest w ciąży. Therese Johaug spodziewa się dziecka
oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTherese Johaug po zakończeniu kariery zarabia więcej niż w jej trakcie. Oto jej majątek »
Zobacz
|
Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 8/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów
Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 8/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla polskiej rodziny. Ma 116 KM i napęd na tył. Ile kosztuje?
Lexus LBX reflektor SUV cena
Tak wygląda nowy król oszczędnej jazdy: spala 3,6 l na 100 km i kosztuje mniej niż rywale
Nowa Toyota Corolla
Znika wielki problem aut spalinowych. Toyota: Oto silnik idealny
Kierowca tankujący czerwony samochód na stacji Orlen, pistolet dystrybutora we wlewie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 27 lipca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Nowa Cupra Raval
Nowa Cupra odleciała z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj