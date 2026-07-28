Therese Johaug po zakończeniu kariery zarabia więcej niż w jej trakcie. Oto jej majątek

Johaug zajmuje się inwestycjami finansowymi

Narciarka jest właścicielką firmy Setra AS, produkującej stroje i akcesoria sportowe, dostarczającej usługi reklamowe oraz zajmuje się inwestycjami finansowymi. Według dziennika ekonomicznego "Finansavisen" jej akcje są warte ok. ośmiu milionów dolarów i w ciągu ostatnich pięciu lat wartość ta wzrosła dwukrotnie. Była narciarka posiada również kilka nieruchomości wartych kolejne miliony.

Norweżka ulokowała 3,8 miliona dolarów w akcjach firm notowanych na giełdzie w Oslo oraz 3,3 miliona w funduszach inwestycyjnych i obligacjach.

Johaug zdobyła 6 medali olimpijskich

Namawiana na start w narciarskich MŚ w Falun w biegu na 50 kilometrów Johaug podkreśla regularnie, że karierę narciarską już zakończyła, ale startuje w biegach ulicznych i w przyszłym roku zamierza wystartować w MŚ w półmaratonie w Kopenhadze. Celem jest godzina i 10 minut - zapowiedziała.

38-letnia biegaczka w swojej karierze zdobyła sześć medali olimpijskich - cztery złote, srebrny i brązowy. Jest 14-krotną mistrzynią świata i trzy razy zdobyła Puchar Świata w punktacji generalnej, notując 89 zwycięstw indywidualne. Cztery razy wygrała "Tour de Ski". Jest też mistrzynią kraju w biegach terenowych (2019) oraz na 10 000 metrów na stadionie (2020).