Dziennik Gazeta Prawana logo

Słynny żużlowiec zdradził, ile zarabiał w Polsce. Kwota zwala z nóg

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:50
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Słynny żużlowiec zdradził, ile zarabiał w Polsce. Kwota zwala z nóg
Słynny żużlowiec zdradził, ile zarabiał w Polsce. Kwota zwala z nóg/Shutterstock
144 tys. zł w jeden wieczór - każdy z nas chciałby tyle zgarnąć do kieszeni. Taką kwotę zarobił Tai Woffinden za jeden mecz w Polsce. Wtedy słynny żużlowiec, który niedawno zakończył karierę inkasował 8 tys. zł za punkt.

Kontuzja zmusiła Woffindena do zakończenia kariery

Trzykrotny indywidualny mistrz świata na żużlu ostatnio jeździł w barwach Moonfin Magnus Ostrów Wlkp. Brytyjczyk postanowi jednak przejść na sportową emeryturę. Powodem takiej decyzji była kolejna kontuzja.

Tai Woffinden musi zapłacić 40 tysięcy zł. To kara za przewrócenie kibica
Tai Woffinden musi zapłacić 40 tysięcy zł. To kara za przewrócenie kibica

Po wielu przemyśleniach doszedłem do wniosku, że nadszedł czas, aby wycofać się z profesjonalnej jazdy na żużlu - powiedział w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu Woffinden.

Pieniądze nie były dla Woffindena najważniejsze

Kilka dni po przejściu na sportową emeryturę były już żużlowiec w rozmowie z "Żurnalistą" zdradził kilka "ciekawostek" dotyczących jego kariery. 35-latek ujawnił, że najwięcej za zdobyty na torze punkt płaciła mu Sparta Wrocław - 8 tysięcy zł.

Pieniądze nigdy nie były motorem w mojej karierze. Zawsze chciałem być najlepszym żużlowcem na świecie i uważałem, że jeśli skupię się na tym, żeby być najlepszym zawodnikiem na świecie, to pieniądze same przyjdą. Moja kariera nigdy nie była zdefiniowana pogonią za pieniędzmi - podkreślił Brytyjczyk.

Woffinden w Polsce dorobił się fortuny

Biorąc pod uwagę, że Woffinden zdobył duży komplet 18 pkt w maju 2022 r. w starciu z Ostrowem, można łatwo obliczyć, że najwięcej za jeden mecz zarobił w karierze 144 tys. zł.

Zresztą w samym sezonie 2022 Brytyjczyk z bonusami zdobył aż 179 pkt, co przełożyło się na 1 mln 432 tys. zarobku. Do tego doszły liczne kontrakty sponsorskie i premia za podpis, która wówczas u zawodników pokroju Woffindena wynosiła od 800 tys. do nawet miliona złotych - informuje "Przegląd Sportowy Onet".

Woffinden tytuły indywidualnego mistrza świata zdobywał w latach 2013, 2015 i 2018. W 2021 roku ze Spartą Wrocław sięgnął po mistrzostwo Polski.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: zarobkiżużelTai Woffinden
Powiązane
Zmarzlik triumfuje we Wrocławiu! Polak nowym liderem cyklu Grand Prix
Zmarzlik triumfuje we Wrocławiu! Polak nowym liderem cyklu Grand Prix
Betard Sparta Wrocław wygrała hit PGE Ekstraligi. Minimalne zwycięstwo w Lesznie i punkt bonusowy
Betard Sparta Wrocław wygrała hit PGE Ekstraligi. Minimalne zwycięstwo w Lesznie i punkt bonusowy
Bartosz Zmarzlik na podium żużlowej Grand Prix w Malilli
Bartosz Zmarzlik na podium żużlowej Grand Prix w Malilli
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSłynny żużlowiec zdradził, ile zarabiał w Polsce. Kwota zwala z nóg »
Zobacz
|
Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 8/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów
Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 8/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla polskiej rodziny. Ma 116 KM i napęd na tył. Ile kosztuje?
Ryszard Terlecki
Ryszard Terlecki usunięty z PiS. Tak napisał o prezesie Jarosławie Kaczyńskim
Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu kombi o nazwie Vision O
Nowa Skoda wjeżdża do Polski. Jest ładna, szybka i wygodna. Ile kosztuje?
Nowa Cupra Raval
Nowa Cupra odleciała z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Policjant ruchu drogowego w kamizelce odblaskowej podczas kontroli samochodu na drodze, w rogu zbliżenie na tył prawa jazdy z czerwoną strzałką
Za tydzień wielka akcja policji. "Polecą" prawa jazdy
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj