Słynny żużlowiec zdradził, ile zarabiał w Polsce. Kwota zwala z nóg

Kontuzja zmusiła Woffindena do zakończenia kariery

Trzykrotny indywidualny mistrz świata na żużlu ostatnio jeździł w barwach Moonfin Magnus Ostrów Wlkp. Brytyjczyk postanowi jednak przejść na sportową emeryturę. Powodem takiej decyzji była kolejna kontuzja.

Po wielu przemyśleniach doszedłem do wniosku, że nadszedł czas, aby wycofać się z profesjonalnej jazdy na żużlu - powiedział w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu Woffinden.

Pieniądze nie były dla Woffindena najważniejsze

Kilka dni po przejściu na sportową emeryturę były już żużlowiec w rozmowie z "Żurnalistą" zdradził kilka "ciekawostek" dotyczących jego kariery. 35-latek ujawnił, że najwięcej za zdobyty na torze punkt płaciła mu Sparta Wrocław - 8 tysięcy zł.

Pieniądze nigdy nie były motorem w mojej karierze. Zawsze chciałem być najlepszym żużlowcem na świecie i uważałem, że jeśli skupię się na tym, żeby być najlepszym zawodnikiem na świecie, to pieniądze same przyjdą. Moja kariera nigdy nie była zdefiniowana pogonią za pieniędzmi - podkreślił Brytyjczyk.

Woffinden w Polsce dorobił się fortuny

Biorąc pod uwagę, że Woffinden zdobył duży komplet 18 pkt w maju 2022 r. w starciu z Ostrowem, można łatwo obliczyć, że najwięcej za jeden mecz zarobił w karierze 144 tys. zł.

Zresztą w samym sezonie 2022 Brytyjczyk z bonusami zdobył aż 179 pkt, co przełożyło się na 1 mln 432 tys. zarobku. Do tego doszły liczne kontrakty sponsorskie i premia za podpis, która wówczas u zawodników pokroju Woffindena wynosiła od 800 tys. do nawet miliona złotych - informuje "Przegląd Sportowy Onet".

Woffinden tytuły indywidualnego mistrza świata zdobywał w latach 2013, 2015 i 2018. W 2021 roku ze Spartą Wrocław sięgnął po mistrzostwo Polski.