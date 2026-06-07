Zverev wygrał French Open. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Niemca

Alexander Zverev w finale French Open pokonał Włocha Flavio Cobollego (nr 10.) 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5-7), 6:1. Rozstawiony z numerem drugim niemiecki tym samym zdobył pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze.
Do czterech razy sztuka
29-letni Zverev czwarty raz wystąpił w wielkoszlemowym finale. Pierwszą szansę na tytuł miał w 2020 roku w US Open. Wygrał dwa pierwsze sety finału z Austriakiem Dominikiem Thiemem, ale spotkania nie domknął. W 2024 przegrał finał French Open z Carlosem Alcarazem. Hiszpan najlepszy był też w ubiegłorocznej edycji, ale z obecnej wyeliminowała go kontuzja nadgarstka.
Faworyt odpadł w drugiej rundzie
Natomiast w 2025 Zverev uległ w finale Australian Open Jannikowi Sinnerowi. Prowadzący w rankingu Włoch był faworytem French Open, jednak sensacyjnie odpadł już w drugiej rundzie. Pięć lat młodszy Cobolli pierwszy raz w Wielkim Szlemie dotarł poza ćwierćfinał.
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Źródło PAP
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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