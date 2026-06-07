Dziennik Gazeta Prawana logo

Zverev wygrał French Open. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Niemca

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
19 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Zverev wygrał French Open. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Niemca
Zverev wygrał French Open. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Niemca/PAP/EPA
Alexander Zverev w finale French Open pokonał Włocha Flavio Cobollego (nr 10.) 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5-7), 6:1. Rozstawiony z numerem drugim niemiecki tym samym zdobył pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze.

Do czterech razy sztuka

29-letni Zverev czwarty raz wystąpił w wielkoszlemowym finale. Pierwszą szansę na tytuł miał w 2020 roku w US Open. Wygrał dwa pierwsze sety finału z Austriakiem Dominikiem Thiemem, ale spotkania nie domknął. W 2024 przegrał finał French Open z Carlosem Alcarazem. Hiszpan najlepszy był też w ubiegłorocznej edycji, ale z obecnej wyeliminowała go kontuzja nadgarstka.

Faworyt odpadł w drugiej rundzie

Natomiast w 2025 Zverev uległ w finale Australian Open Jannikowi Sinnerowi. Prowadzący w rankingu Włoch był faworytem French Open, jednak sensacyjnie odpadł już w drugiej rundzie. Pięć lat młodszy Cobolli pierwszy raz w Wielkim Szlemie dotarł poza ćwierćfinał.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: tenisFrench OpenRoland GarrosAlexander Zverev
Powiązane
Chwalińska czarowała w finale French Open. Do pokonania Andriejewej zabrakło jej sił
Chwalińska czarowała w finale French Open. Do pokonania Andriejewej zabrakło jej sił
Andriejewa faworytką finału French Open. W teorii góruje nad Chwalińską
Andriejewa faworytką finału French Open. W teorii góruje nad Chwalińską
Chwalińska do Polski wróci z workiem pieniędzy. Tyle zarobiła na Roland Garros
Chwalińska do Polski wróci z workiem pieniędzy. Tyle zarobiła na Roland Garros
oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZverev wygrał French Open. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Niemca »
Zobacz
|
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat wypuści nowe kwiaty, a liście odzyskają soczysty kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Domowy sposób na smugi i tłuste plamy
Wystarczy, że włożysz 3 kostki do doniczki z marniejącym storczykiem. Kwiat natychmiast odżyje
Wystarczy, że włożysz 3 kostki do doniczki z więdnącym storczykiem. Kwiat błyskawicznie odżyje i wypuści nowe pąki
"Niebo nad Normandią"
Ten thriller zbiera świetne recenzje. "Odświeżająco nowe spojrzenie na II wojnę"
Opole
Festiwal Opole 2026. Dzień czwarty. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać koncerty? [PROGRAM]
Tankowanie paliwa do samochodu na stacji Orlen
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 9 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj