Tak wygląda nowa królowa Paryża. Mirra Andriejewa pozowała na tle Wieży Eiffla
wczoraj, 21:56
Mirra Andriejewa uchodzi za wielki talent. Rosjanka w finale French Open pokonała Maję Chwalińską i w wieku 19-lat sięgnęła po pierwsze w karierze wielkoszlemowe trofeum. Rosjanka została nową królową Paryża. Dzień po triumfie na Roland Garros pozowała ze zdobytym pucharem na tle Wieży Eiffla.
1/6Tak wygląda nowa królowa Paryża. Mirra Andriejewa pozowała na tle Wieży Eiffla
PAP/EPA/XAVIER GALIANA / POOL
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Źródło dziennik.pl