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Tak wygląda nowa królowa Paryża. Mirra Andriejewa pozowała na tle Wieży Eiffla

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
wczoraj, 21:56
Mirra Andriejewa uchodzi za wielki talent. Rosjanka w finale French Open pokonała Maję Chwalińską i w wieku 19-lat sięgnęła po pierwsze w karierze wielkoszlemowe trofeum. Rosjanka została nową królową Paryża. Dzień po triumfie na Roland Garros pozowała ze zdobytym pucharem na tle Wieży Eiffla.
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PAP/EPA/XAVIER GALIANA / POOL
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Źródło dziennik.pl
Tematy: tenisParyżFrench OpenMirra Andriejewa
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