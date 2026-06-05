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Zmarzlik upadł na tor i uderzył w bandę. Polak wykluczony z finału GP w Manchesterze

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
wczoraj, 22:58
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Zmarzlik upadł na tor i uderzył w bandę. Polak wykluczony z finału GP w Manchesterze
Zmarzlik upadł na tor i uderzył w bandę. Polak wykluczony z finału GP w Manchesterze/East News
Bartosz Zmarzlik może czuć spory niedosyt i ból po finale żużlowej Grand Prix w Manchesterze. Polak w decydującym wyścigu upadł na tor i uderzył w bandę. W efekcie został wykluczony z powtórki biegu i ostatecznie zawody ukończył na czwartej pozycji. Na szczęście upadek nie był groźny. Nasz zawodnik nie doznał uszczerbku na zdrowiu i o własnych siłach opuścił tor.

Zmarzlik upadł tuż po starcie

Zmarzlik w finale ruszył z czwartego miejsca. Polak na pierwszym łuku próbował zaatakować po zewnętrznej, ale stracił panowanie nad maszyną. W skutek tego żużlowiec stracił przyczepność i upadł na tor. Siłą rozpędu uderzył w bandę.

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Na szczęście wypadek nie był groźny. Skończyło się na siniakach. Zmarzlik szybko wstał z toru i o własnych siłach zszedł do paru maszyn.

Zmarzlik liderem klasyfikacji generalnej

Po upadku Zmarzlik został wykluczony. Finałowy bieg został powtórzony. Wygrał go Australijczyk Max Fricke. Polak zawody ukończył na czwartym miejscu, ale nadal prowadzi w klasyfikacji generalnej.

W Manchesterze oprócz Zmarzlika wystartowali dwaj inni Polacy: Patryk Dudek oraz Kacper Woryna. Ten drugi zakończył starty na zasadniczej części zawodów i nie utrzymał drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej (spadł na czwarte).

Dudkowi udało się awansować do tzw. wyścigu ostatniej szansy. Po starcie do niego był czwarty. Szybko zdołał minąć jednego rywala, ale dwóch następnych już nie (został sklasyfikowany na ósmym miejscu). Ze względu na kłopoty zdrowotne nie wystartował Dominik Kubera.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: upadekżużelBartosz ZmarzlikGrand Prix
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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