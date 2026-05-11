Dziennik Gazeta Prawana logo

Makabryczny wypadek na torze w Gnieźnie. Żużlowiec wyleciał poza bandę, był reanimowany

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 07:37
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Makabryczny wypadek na torze w Gnieźnie. Żużlowiec wyleciał poza bandę, był reanimowany
Makabryczny wypadek na torze w Gnieźnie. Żużlowiec wyleciał poza bandę, był reanimowany/Shutterstock
Do makabrycznego wypadku doszło na torze żużlowym w Gnieźnie. Podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej pomiędzy Ultrapur Omega a Śląskiem Świętochłowice zawodnik gospodarzy Patryk Budniak po kolizji z Leonem Szlegielem przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę okalającą sektor kibiców gości i spadł na teren dawnego parkingu uderzając jeszcze w klubowy bus.

Budniak przetransportowany śmigłowcem do szpitala

Do wypadku doszło w trakcie 12. biegu. Na wirażu doszło do kontaktu motocykli Budniaka i Szlegiela. W wyniku kolizji żużlowiec z Gniezna uległ dramatycznemu wypadkowi. 18-latek wyleciał poza tor.

Na pomoc młodemu meżczyźnie od razu ruszyły służby medyczne. Sportowiec był reanimowany, a następnie został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Budniak aktualnie jest w śpiączce farmakologicznej. Jego stan jest ciężki, ale stabilny.

Szlegiel miał więcej szczęścia

Więcej szczęścia miał drugi z poszkodowanych żużlowców. Szlegiel upadł na tor, ale do parku maszyn wrócił w karetce. Po wypadku sędzia zakończył zawody, które wygrał zespół Ultrapur Omega 43:23.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: wypadekżużelGnieznoPatryk Budniak
Powiązane
Woryna i Zmarzlik na podium Grand Prix Niemiec w Landshut
Woryna i Zmarzlik na podium Grand Prix Niemiec w Landshut
Nie ma mocnych na Bartosza Zmarzlika! Polak szósty raz mistrzem świata w jeździe na żużlu
Nie ma mocnych na Bartosza Zmarzlika! Polak szósty raz mistrzem świata w jeździe na żużlu
Patryk Dudek mistrzem Europy w jeździe na żużlu!
Patryk Dudek mistrzem Europy w jeździe na żużlu!
Motor nie dokonał cudu. Toruń po 17. latach znów mistrzem Polski w jeździe na żużlu
Motor nie dokonał cudu. Toruń po 17. latach znów mistrzem Polski w jeździe na żużlu
Reprezentacja Polski będzie miała nowego trenera. Dotychczasowy zrezygnował
Reprezentacja Polski będzie miała nowego trenera. Dotychczasowy zrezygnował
Wielkie transfery Motoru. Dwie gwiazdy polskiej ligi trafiły do Lublina
Wielkie transfery Motoru. Dwie gwiazdy polskiej ligi trafiły do Lublina
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMakabryczny wypadek na torze w Gnieźnie. Żużlowiec wyleciał poza bandę, był reanimowany »
Zobacz
|
Close-up,Of,Scrambled,Eggs,Being,Cooked,In,A,Frying,Pan
Dodaj to do jajecznicy zamiast cebuli. To warzywo podkręci jej smak
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to czeski pocisk. Jest oszczędna, szybka i wygodna. Ile kosztuje?
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze. Jest od tego przycisk
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Masz bezterminowe prawo jazdy? Od tej daty będzie nieważne. Rząd podał nowe ceny
Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu kombi o nazwie Vision O
Nowa Skoda wjeżdża do Polski. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Widok w pierwszej osobie na męską rękę trzymającą pistolet do tankowania, włożony do wlewu paliwa czerwonego samochodu. Na pistolecie widać logo Verva
Czarny poniedziałek na stacjach w Polsce. Od 11 maja benzyna 95 i LPG po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj