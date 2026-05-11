Makabryczny wypadek na torze w Gnieźnie. Żużlowiec wyleciał poza bandę, był reanimowany

Budniak przetransportowany śmigłowcem do szpitala

Do wypadku doszło w trakcie 12. biegu. Na wirażu doszło do kontaktu motocykli Budniaka i Szlegiela. W wyniku kolizji żużlowiec z Gniezna uległ dramatycznemu wypadkowi. 18-latek wyleciał poza tor.

Na pomoc młodemu meżczyźnie od razu ruszyły służby medyczne. Sportowiec był reanimowany, a następnie został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Budniak aktualnie jest w śpiączce farmakologicznej. Jego stan jest ciężki, ale stabilny.

Żużel. Dramatyczny wypadek w Gnieźnie.



Ultrapur Omega Gniezno pokonał Śląsk Świętochłowice 43:23 w meczu 5. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Zawody przerwano po makabrycznym wypadku w 12. biegu, w którym Patryk Budniak wyleciał za bandę. pic.twitter.com/MU8se90BEP — Mati (@FremdenlegionPL) May 10, 2026

Szlegiel miał więcej szczęścia

Więcej szczęścia miał drugi z poszkodowanych żużlowców. Szlegiel upadł na tor, ale do parku maszyn wrócił w karetce. Po wypadku sędzia zakończył zawody, które wygrał zespół Ultrapur Omega 43:23.