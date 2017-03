Uszkodzenie zawieszenia na długim górskim odcinku specjalnym spowodowało wyciek oleju grożący pożarem samochodu.

Po przyjeździe do serwisu okazało się, że uszkodzeniu uległ blok silnika i doszło do wycieku oleju. Zespół naszych doświadczonych mechaników ciężko pracował, żeby usunąć awarię jednak tym razem jest to niewykonalne. Duży wyciek oleju grozi pożarem auta i ryzyko jest zbyt duże – powiedział Ptaszek uzasadniając decyzję o rezygnacji z dalszej jazdy.