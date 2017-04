- Jest to ogromne wyróżnienie, ale też potężna odpowiedzialność i wyzwanie dla mnie jako szefa resortu sportu i turystyki. Będziemy mówić w imieniu Europy i wyznaczać kierunki polityki antydopingowej na całym świecie prezentując stanowisko wszystkich 47 państw członkowskich Rady Europy. To wielka nobilitacja dla całego resortu, dla naszego rządu. Zależy nam na tym, aby WADA była silną organizacją, wzmocnioną finansowo i budżetowo, prowadzącą jeszcze skuteczniej walkę o czysty sport, pozbawiony dopingu i korupcji - powiedział minister Bańka podczas środowej konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Witold Bańka będzie reprezentował w WADA 47 krajów członkowskich RE.

- To osobisty sukces, również jako byłego sportowca, jak i ministra, który od początku swojej pracy w rządzie wypowiedział zdecydowaną walkę dopingowi w polskim sporcie. To zostało docenione w Europie poprzez delegowanie pana ministra do organizacji światowej - stwierdziła prezes Rady Ministrów Beaty Szydło.