Kaproń na co dzień jest księdzem. Duchowny pełni funkcję proboszcza parafii w Osiecznicy w diecezji legnickiej. Głośno o nim zrobiło się za sprawą jego udziału w zawodach kulturystycznych, w których zajął wysokie czwarte miejsce. Jednak dla kościoła nie jest to powód do dumy.

42-letni ksiądz został upomniany przez przełożonego, biskupa legnickiego, Zbigniewa Kiernikowskiego i wystosował oświadczenie, w którym przeprasza wiernych za swoje zachowanie.

Treść oświadczenia:

Oświadczam, że zrozumiałem swój błąd polegający na tym, że udziałem w Mistrzostwach Polski Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness w Mrozach oraz jego upublicznieniem w mediach wywołałem zgorszenie wiernych, za co ich przepraszam i proszę o wybaczenie.

Otrzymałem kanoniczne upomnienie od Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego, które pozwoliło mi na dodatkowe przemyślenie swojego postępowania.

Jednocześnie pragnę sprostować informację jakoby Ksiądz Biskup wyraził zgodę na mój udział w wyżej wymienionych Mistrzostwach.

ksiądz Artur Kaproń

Osiecznica, 26 października 2017 roku