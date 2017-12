Spotkanie grupy B w Bietigheim-Bissingen rozpocznie się o godz. 14.

Prowadzone przez byłego selekcjonera biało-czerwonych Kima Rasmussena Węgierki też mają na koncie dwie porażki - z Norwegią 22:30 i Szwecją 22:25 oraz wygraną z outsiderem grupy Argentyną 36:21 i tylko dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu od Polek zajmują czwarte miejsce w tabeli, ostatnie dające awans do następnej rundy.

Wydaje się, że duński szkoleniowiec czwartkowych rywali powinien doskonale znać polski zespół, który doprowadził dwukrotnie, w 2013 i 2015 roku, do czwartego miejsca w MŚ. Jednak pod wodzą jego następcy Leszka Krowickiego pewne elementy w grze uległy zmianie, poza tym w drużynie pojawiło się wiele debiutantek.

My też dobrze znamy Kima Rasmussena. Spodziewam się, że to my zaskoczymy trenera-taktyka, a nie on nas. Jeżeli zagramy swoją piłkę ręczną, to mecz potoczy się po naszej myśli – powiedziała skrzydłowa reprezentacji Polski Daria Zawistowska, cytowana na stronie ZPRP.