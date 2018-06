We wtorek na oficjalnej stronie internetowej Realu Madryt poinformowano, że Lopetegui związał się z "Królewskimi" na trzy sezony, mimo że trzy tygodnie wcześniej przedłużył umowę z Hiszpańską Federacją Piłkarską (RFEF) do 2020 roku.

Moment i forma podania do publicznej wiadomości tego faktu nie spodobała się szefowi związku Luisowi Rubialesowi. Lopetegui stracił pracę w przeddzień meczu otwarcia mistrzostw świata w Rosji i dwa dni przed pierwszym meczem drużyny narodowej w tym turnieju - z Portugalią w Soczi.

Rolę trenera przejął na czas trwania mundialu dotychczasowy dyrektor techniczny reprezentacji Fernando Hierro.

To nie jest przyjemny moment dla nikogo z nas. Julen był z nami przez całe kwalifikacje. Teraz im bardziej skupimy się na mundialu, tym lepiej. Trudno mi wyobrazić sobie kogoś lepszego niż Fernando do zapełnienia tej luki. Był świetnym piłkarzem, którego wszyscy podziwialiśmy. Zna nas bardzo dobrze i pasuje idealnie - ocenił Ramos.

Doświadczony obrońca Realu Madryt przyznał też, że nie wszyscy piłkarze uważali, że zwolnienie Lopeteguiego to słuszna decyzja.

Każdy z nas jest inny i ma na to swoje spojrzenie. Ale nie ma żadnego rozłamu w drużynie, bo zgadzamy się w jednym: że trzeba dać z siebie wszystko w turnieju. To nie my podejmujemy takie administracyjne decyzje. Nie wiem, czy prezes Rubiales popełnił błąd. Łatwiej będzie wydawać opinie, jak upłynie trochę czasu. Na razie wolimy o tym nie rozmawiać. Jeśli żaden piłkarz nie wyjawi swojego osobistego zdania na ten temat - tym lepiej - podkreślił triumfator trzech ostatnich edycji Ligi Mistrzów z "Królewskimi".