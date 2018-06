Rano przyjechaliśmy do Wołgogradu i uderzyła nas wysoka temperatura. Jednak warunki będą takie same dla obydwu zespołów. Od strony organizacyjnej będzie bardzo miło wspominać ten mundial - powiedział Nawałka na przedmeczowej konferencji prasowej. Wieczorem w Wołgogradzie odbędzie się trening.

Nie zmieniam zasad i skład zawsze podaję w dniu meczowym. Pierwsi dowiadują się zawodnicy, a potem media. Przed nami jeszcze trening, a w czwartek przed południem rozruch. Odprawę mamy w przed 13 i wówczas zapadną ostateczne decyzje. Jeżeli wszystko będzie w porządku, to będziemy mieli duży wybór - zdradził Nawałka.

Po porażkach z Senegalem 1:2 i Kolumbią 0:3 reprezentacja Polski nie ma już szans na awans do 1/8 finału mundialu. Wierzę, że drużyna będzie odpowiednio zmotywowana, bo każdy z nas ma świadomość dla kogo gramy. Koncentracja musi być na wysokim poziomie - zapewnił Nawałka.

Japonia natomiast z czterema punktami prowadzi w grupie H. Taki sam dorobek ma Senegal. Trzy "oczka" zgromadziła Kolumbia. Co do personaliów to nigdy nie wyróżniam rywali. Informacje o ich słabszych i mocnych stronach zostały przekazane piłkarzom. Poziom gry Japonii jest wysoki i nie jest to dla nas zaskoczeniem. Widać, że są świetnie przygotowani mentalnie i dobrze zorganizowani w rozegraniu piłki. Widać też, że piłkarze grający w europejskich klubach są w wysokiej formie. Czeka nas bardzo trudne zadanie, ale wierzymy we własne umiejętności – przyznał szkoleniowiec.

Wiadomo, że po mundialu dojdzie do wielu zmian w reprezentacji Polski. Budowa reprezentacji to proces ciągły. Nigdy się nie poprzestaje w tej pracy. Jest ciągły monitoring szerokiej grupy piłkarzy. To dyspozycja decyduje o powołaniach, aby zawodnik wniósł jak najwięcej do zespołu. Chętnie widzimy młodych, ale także doświadczonych graczy u siebie – zakończył Nawałka.