Legia zmierzy się na wyjeździe z Cracovią. Obrońcy tytułu będą musieli radzić sobie bez zawieszonego za kartki Belga Vadisa Odjidji Ofoe.

Legia zgromadziła 55 punktów i jest druga w tabeli. Lider Jagiellonia Białystok ma 56 pkt.

Przed tygodniem warszawski zespół tylko zremisował przed własną publicznością z Koroną Kielce 0:0.

Byłem niezadowolony z wyniku i ze sposobu gry, powiedziałem o tym drużynie. Jesteśmy mądrzejsi o to spotkanie, trzeba wyciągnąć wnioski. Czynami, a nie gadaniem, co należy zrobić. To już temat zamknięty, wyniku nie poprawimy. Przed nami najważniejsze mecze w sezonie. Dostaliśmy dobry sygnał ostrzegawczy i dobrą naukę, aby w przyszłości takie sytuacje nam się nie przytrafiały - podkreślił Magiera.