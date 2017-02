Do fazy pucharowej LM mistrzowie Polski dotarli pierwszy raz od 21 lat, kolejno eliminując Zrinjski Mostar (1:1, 2:0), AS Trencin (1:0, 0:0) i Dundalk FC (2:0, 1:1). Elitarne rozgrywki zaczęli fatalnie, bowiem od porażki 0:6 z Borussią Dortmund. To wtedy pracę stracił albański trener Besnik Hasi, a jego miejsce zajął od wielu lat związany z Legią - jako zawodnik i szkoleniowiec - Jacek Magiera, choć na początku sezonu pracujący w pierwszoligowym Zagłębiu Sosnowiec.

Legia dalej przegrywała - ze Sportingiem Lizbona 0:2 i Realem Madryt 1:5, ale prezentowała się lepiej. W kolejnych meczach "Wojskowi" przed własną publicznością potrafili zremisować z Realem Madryt, ("wyciągnęli" wynik z 0:2 na 3:2), a następnie w spotkaniu zakończonym hokejowym rezultatem ulegli Borussii 4:8. W potyczce decydującej o zajęciu trzeciego miejsca i de facto awansie do 1/16 finału Ligi Europejskiej pokonali Sporting 1:0, po bramce Brazylijczyka Guilherme.

Ajaksowi nie powiodło się w kwalifikacjach Champions League, bowiem w ostatniej rundzie - w składzie bez sprzedanego do Napoli Milika - nie sprostał FK Rostów (1:1 i 1:4). Ekipa z Holandii błyszczała za to w rundzie grupowej Ligi Europejskiej. Wygrała cztery mecze, dwa zremisowała i na finiszu miała aż pięć punktów przewagi nad Celtą Vigo.

Legia będzie miała szansę zrewanżować się Ajaksowi za niepowodzenie z 2015 roku na tym samym etapie rywalizacji. Na wyjeździe przegrała 0:1 po golu Milika, a w rewanżu w Warszawie, przy pustych trybunach (kara za rasistowskie zachowanie kibiców), już po 13 minutach przegrywała 0:2. Do przerwy było 0:3, a dwa razy na listę strzelców wpisał się reprezentant Polski. Po zmianie stron wynik już się nie zmienił.

Dwumecz z ekipą z Amsterdamu będzie szczególny ważny dla Miroslava Radovica, jednego z najlepszych piłkarzy Legii w ostatnim dziesięcioleciu. Wtedy z Ajaksem nie zagrał, ponieważ był już "dogadany" z Hebei China Fortune, a ówczesny szkoleniowiec polskiej drużyny Henning Berg postanowił, że w tej sytuacji nie włączy Serba do kadry meczowej. Później Radovic występował w Olimpiji Lublana i Partizanie Belgrad, a dziś znów jest czołową postacią w składzie legionistów.

Zimą doszło w stołecznej drużynie do sporych roszad kadrowych. Nie ma już w niej bramkostrzelnych napastników - Węgra Nemanji Nikolica i Szwajcara o bałkańskich korzeniach Aleksandara Prijovica, odszedł też obrońca Bartosz Bereszyński, ale klub pozyskał w ich miejsce Czecha Tomasa Necida i Nigeryjczyka Daniela Chimę Chukwu, wrócił także Artur Jędrzejczyk. Do drużyny dołączył też Węgier Dominik Nagy, z którym umowę podpisano już zeszłego lata. Z tej grupy zawodników w pierwszym tegorocznym spotkaniu ligowym, wygranym w Gdyni z Arką 1:0, wystąpili Jędrzejczyk (90 minut) i Necid (88).

Ajax świetnie sobie radzi w rodzimej lidze, niedzielna wygrana ze Spartą Rotterdam 2:0 była już piątą z kolei. Przez ostatni miesiąc stracił tylko jedną bramkę. W tabeli traci pięć punktów do lidera Feyenoordu Rotterdam. Najlepszymi strzelcami Ajaksu są 19-letni Duńczyk Kasper Dolberg i cztery lata starszy Davy Klaassen - po 10 goli.

Ciekawych transferów nie brakowało w innych klubach uczestniczących w 1/16 finału LE. Schalke 04 pozyskało Holger Badstubera z Bayernu Monachium, a do Zenita St. Petersburg dołączył - po prawie dekadzie w Chelsea Londyn - Serb Branislav Ivanovic. W Besiktasie Stambuł grać będzie z kolei Holender Ryan Babel.

W jednej z najciekawszych par Manchester United zagra z St. Etienne. Z kolei włoska Roma, której bramkarzem jest Wojciech Szczęsny, będzie rywalizować z hiszpańskim Villarrealem, a Anderlecht Bruksela, w którym ostatnio mniej skuteczny niż na początku sezonu jest Łukasz Teodorczyk (w LE trafił do bramki do tej pory, łącznie z eliminacjami, już siedmiokrotnie), spotka się z Zenitem. Gorąco zapowiadają się starcia Olympiakosu Pireus z tureckim Osmanlisporem, do którego kadry został ponownie zgłoszony Łukasz Szukała.

Program 1/16 finału piłkarskiej Ligi Europejskiej:

czwartek, 16 lutego:

godz. 17.00: FK Krasnodar - Fenerbahce Stambuł 19.00: Borussia Moenchengladbach - Fiorentina 19.00: KAA Gent - Tottenham Hotspur 19.00: Celta Vigo - Szachtar Donieck 19.00: Astra Giurgiu - KRC Genk 19.00: AZ Alkmaar - Olympique Lyon 19.00: FK Rostów - Sparta Praga 19.00: Olympiakos Pireus - Osmanlispor 19.00: Łudogorec Razgrad - FC Kopenhaga 21.05: Legia Warszawa - Ajax Amsterdam 21.05: Hapoel Beer-Szewa - Besiktas Stambuł 21.05: Manchester United - St. Etienne 21.05: Athletic Bilbao - APOEL Nikozja 21.05: Anderlecht Bruksela - Zenit St. Petersburg 21.05: Villarreal - AS Roma 21.05: PAOK Saloniki - Schalke 04 Gelsenkirchen