Wicemistrz Azerbejdżanu sprawia wicemistrzowi Polski znacznie więcej kłopotów niż gruzińskie Dinamo Batumi w pierwszej rundzie. Gabala to uczestnik fazy grupowej w dwóch ostatnich edycjach Ligi Europejskiej.

Pierwsi groźnie zaatakowali gospodarze, ale na szczęście dla białostoczan w 10. minucie Elvin Mammadov wślizgiem nie zdołał skierować piłki do bramki. W 15. min skutecznie zaatakowała Jagiellonia. Z rzutu rożnego dośrodkował Litwin Arvydas Novikovas, a precyzyjnym strzałem głową gola zdobył Ukrainiec Taras Romanczuk.

W pierwszej połowie wynik nie uległ już zmianie. Po przerwie azerski zespół od razu ruszył do ataku i szybko przyniosło to efekt. Marian Kelemen po strzale Ilqara Qurbanova co prawda zdołał lekko trącić piłkę, ale ta odbiła się od słupka, a następnie od nóg Stevena Josepha-Monrose'a i wpadła do bramki.

W odstępie kilkunastu minut Francuz miał jeszcze dwie szanse na drugiego gola, ale najpierw górą był Kelemen, a później uderzył niecelnie.

W drugiej połowie Jagiellonia stworzyła praktycznie tylko jedną dogodną okazję. W 81. minucie samotnym rajdem popisał się Novikovas, ale w sytuacji sam na sam strzelił prosto w bramkarza gospodarzy.

By awansować do fazy grupowej LE oprócz Gabali Jagiellonia musi wyeliminować jeszcze dwóch rywali.

FK Kabala – Jagiellonia Białystok 1:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Taras Romanczuk (15), 1:1 Steven Joseph-Monrose (47)

Gabala: Dmytro Bezotosnyj - Ilqar Qurbanov (84-Dave Bulthuis), Witalij Wernydub, Vojislav Stankovic, Urfan Abbasov - Javi Hernandez (68-Asif Mammadov), Andy Halliday, Elvin Mammadov (46-Famoussa Kone), Cavid Huseynov, Filip Ozobic - Steven Joseph-Monrose

Jagiellonia: Marian Kelemen - Łukasz Burliga, Ivan Runje, Gutieri Tomelin, Sitya Guilherme - Fedor Cernych, Jacek Góralski (53-Damian Szymański), Taras Romanczuk, Przemysław Mystkowski (58-Martin Pospísil), Arvydas Novikovas (85-Łukasz Sekulski) - Cillian Sheridan

Żółte kartki – Kabala: Andrew Halliday, Elvin Mammadov, Cavid Huseynov, Vojislav Stankovic; Jagiellonia: Jacek Góralski, Łukasz Burliga

Sędzia: Marco Fritz (Niemcy)