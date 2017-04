Postawa zawodników Borussii, którzy dzień po zamachu na swoje życie wyszli na boisko, zasługuje na najwyższy szacunek. To była właściwa odpowiedź skierowana do tych, którzy chcieli - czy był to przypadek? - właśnie w Wielki Tydzień urządzić w Niemczech krwawą łaźnię - pisze Berthold Kohler w "Frankfurter Allgemeine Zeitung".