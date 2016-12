Glik podpisał czteroletni kontrakt z AS Monaco w lipcu. Szybko wywalczył miejsce w podstawowym składzie, a jego drużyna kończy rok na drugim miejscu w tabeli ze stratą dwóch punktów do Nice i z przewagą trzech nad Paris Saint Germain. Oprócz Glika w zestawieniu znalazło się trzech innych zawodników AS Monaco: Djibril Sidibe, Bernardo Silva i Thomas Lemar.

Najwięcej, bo pięciu, wyróżnionych zostało graczy PSG. Wśród nich jest Zlatan Ibrahimovic, który latem odszedł do Manchesteru United.

W rundzie jesiennej Glik wystąpił w 18 meczach i strzelił trzy gole we francuskiej ekstraklasie.