Goście objęli prowadzenie w 28. minucie, kiedy po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkę do własnej bramki skierował Benjamin Jeannot. W 52. minucie prowadzenie gości podwyższył Christopher Nkunku. Kwadrans później Michael Ciani wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i strzałem głową zdobył honorowego gola dla gospodarzy.

PSG z dorobkiem 65 punktów zajmuje drugie miejsce w tabeli i do prowadzącego AS Monaco traci trzy. W sobotę lider pokonał Bordeaux 2:1. Całe spotkanie rozegrali środkowi obrońcy reprezentacji Polski: Kamil Glik (AS Monaco) i Igor Lewczuk (Bordeaux).