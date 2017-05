Jeśli to prawda, Vinicius Junior został drugim najdroższym zawodnikiem w historii ligi brazylijskiej. Więcej zapłacono tylko za Neymara w 2013 roku (ok. 86 milionów euro), do którego nastolatek jest często porównywany.

Real nabędzie prawa do Viniciusa Juniora w lipcu 2018 roku, kiedy piłkarz skończy 18 lat. Później zawodnik ma pozostać we Flamengo jeszcze przez rok, chyba że oba kluby zgodzą się na jego wcześniejsze przejście.