Do spotkania obydwu stron miało dojść przed zamknięciem zimowego okna transferowego. Jednak do sfinalizowania transakcji miałoby dojść latem. Kapitan reprezentacji Polski kontrakt z Bayernem ma ważny do czerwca 2021 roku. Działacze Realu obawiają się jednak podyktowania przez bawarski klub zaporowej ceny i liczą, że Lewandowski wywrze presję na swoich obecnych pracodawcach.

Temat transferu Lewandowskiego do Realu Madryt pojawiał się w mediach już kilkakrotnie. Po raz pierwszy został podjęty po tym jak Polak jeszcze w barwach Borussii Dortmund strzelił "Królewskim" cztery gole w półfinale Ligi Mistrzów w 2013 roku (4:1). Jednak rok później napastnik wybrał Bayern Monachium ze względu na znajomość Bundesligi i języka niemieckiego. Dlatego też nie miał problemów z aklimatyzacją w czołowym niemieckim klubie. Ponownie ten temat pojawił dwa lata później, ale Bayern nie dopuszczał możliwości sprzedania Polaka.

Lewandowski, który 21 sierpnia skończy 30 lat, z dorobkiem 18 goli prowadzi w klasyfikacji strzelców niemieckiej ekstraklasy.