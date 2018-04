"The Blues" wyszli na prowadzenie w 20. minucie, kiedy piłkę do własnej bramki skierował Kevin Long. W 64. min gospodarze doprowadzili do wyrównania. Johann Gudmundsson, który jako junior rozpoczynał karierę w Chelsea, oddał silny strzał sprzed pola karnego, a Ashley Barnes piętą zmienił kierunek lotu piłki i kompletnie zmylił Thibaut Courtois. Niespełna pięć minut później precyzyjnym strzałem popisał się Moses zapewniając zwycięstwo gościom.

Chelsea zachowała jeszcze teoretyczne szanse na zajęcie miejsca dającego prawo gry w Lidze Mistrzów, bo w tabeli jest piąta i ma pięć punktów straty do czwartego Tottenhamu Hotspur.

W drugim czwartkowym spotkaniu Leicester City bezbramkowo zremisował u siebie z Southamptonem. W barwach gości całe spotkanie rozegrał Jan Bednarek.