"Już przed kilkoma tygodniami mówiłem, że gotów jestem się założyć, iż Lewandowski pozostanie w Bayernie. Dziś także chętnie przyjmę taki zakład, bo nic się nie zmieniło" - powiedział Rummenigge w środę w Monachium, a jego słowa zacytowały m.in. "Bild", "Sport Bild", "Münchner Merkur" czy "Die Tageszeitung".

Kilkanaście dni temu menedżer Lewandowskiego Izraelczyka Pinio Zahavi poinformował, że szukający nowych wyzwań Polska poprosił kierownictwo Bayernu o zgodę na transfer. Piłkarza, który w grudniu 2016 przedłużył kontrakt z tym klubem do 2021 roku, łączono dotychczas głównie z Realem Madryt, a hiszpańskie media informowały nawet, że uzgodnił już warunki indywidualnej umowy. Później w spekulacjach pojawiły się takie kluby, jak Paris Saint-Germain, Chelsea Londyn czy Manchester United.

Strona niemiecka jednak systematycznie dementowała wszelkie informacje i zapewniała, że nie ma mowy o żadnym transferze. "Jestem pewny, że Lewandowski w przyszłym sezonie będzie nadal grał w Bayernie" - powiedział przed jednym z meczów ligowych Rummenigge.

W ostatnich tygodniach w niemieckich mediach głośno było jednak o nie najlepszych relacjach Polaka z kolegami z zespołu i jego narastającym niezadowoleniu z gry w Bayernie. Był on także krytykowany za słabą postawę w spotkaniach półfinałowych Ligi Mistrzów z Realem Madryt (1:2, 2:2) oraz zachowanie wobec Juppa Heynckesa. Gdy ten zdecydował o jego ściągnięciu z boiska w pojedynku z FC Koeln, piłkarz opuszczając murawę nie podał mu ręki.

Lewandowski w barwach Bayernu od początku sezonu 2014/15 rozegrał 126 meczów w Bundeslidze. Zdobył w nich 106 bramek i miał 23 asysty. Wliczając występy w Borussii Dortmund (sezony od 2010/11 do 2013/14) w niemieckiej ekstraklasie ma 257 spotkań, 180 goli i 54 asysty. Jest na siódmym miejscu klasyfikacji strzelców w historii. Do tego uzyskał 45 goli w Champions League, co czyni go 10. najskuteczniejszym zawodnikiem wszech czasów w tych rozgrywkach.

W środę Lewandowski wraz z całą polską ekipą dotarł do Soczi, gdzie będzie baza biało-czerwonych podczas mistrzostw świata.