Pierwszy raz w życiu coś takiego mi się zdarzyło, abym się całkowicie odciął od rzeczywistości i wpadł w taki tylko swój świat. Nikogo w nim nie było – tylko ja i skocznia. Zrobiłem swoją robotę od początku do końca. Bez myślenia, bez zastanawiania się. Była to dla mnie piękna chwila, bo nigdy czegoś takiego nie przeżyłem. Tak naprawdę wciąż do końca nie wiem jak to się stało, że całkowicie przestałem myśleć. Po skoku natomiast to już mi się kompletnie mózg wyłączył. Byłem na innej planecie, jak małe dziecko, co płacze nie wiadomo dlaczego - opisał.