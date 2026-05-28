Szeremeta i Rygielska sprzątały śmieci. Pięściarek "pilnował" trener kadry

Kadra polskich pięściarek i pięściarzy przebywająca na zgrupowaniu w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu wzięła udział w sprzątaniu brzegu rzeki Piławy. W międzynarodowej akcji Suzuki Clean Ocean udział wzięły m.in. Julia Szeremeta i Aneta Rygielska.
Dylak "pilnował" kadrowiczów
W zbieraniu śmieci wzdłuż Piławy między miejscowościami Zdbica a Szwecja, które odbyło się przy użyciu kajaków, wzięli udział m.in. wicemistrzyni olimpijska Julia Szeremeta, mistrzyni świata Agata Kaczmarska, wicemistrzyni świata Aneta Rygielska, złoty medalista pucharu świata Damian Durkacz. Zawodniczkom i zawodnikom towarzyszyła kadra trenerska z m.in. Tomaszem Dylakiem, Ireneuszem Przywarą i Kamilem Goińskim.
Sportowcy włączyli się do akcji Suzuki Clean Ocean
Polska edycja globalnej akcji Suzuki Clean Ocean, której celem jest zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia plastikiem zbiorników wodnych, ruszyła w 2022 roku. W akcji organizowanej przez Suzuki Motor Poland bierze udział młodzież szkolna, ale w tym roku po raz pierwszy wolontariuszami zostali czołowi polscy sportowcy.
Źródło dziennik.pl
