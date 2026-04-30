Jelena Isinbajewa ma kłopoty w Rosji. Była ulubienica Władimira Putina tonie w długach

Isinbajewa wyjechała z Rosji

Wkrótce po wybuchu wojny w Ukrainie Isinbajewa wraz z rodziną wyjechała do Hiszpanii. W Rosji przeprowadzkę na Teneryfę uznano jako ucieczkę, a samą lekkoatletkę okrzyknięto zdrajczynią.

Była lekkoatletka spłaciła część długu

Od tego momentu zaczęły się jej kłopoty w ojczyźnie. Długi Rosjanki rosły, a Federalna Służba Podatkowa zablokowała jej konta bankowe. 43-latka część zaległości wprawdzie spłaciła, ale nadal ma spore zobowiązania wobec skarbu państwa.

Isinbajewa nie płaciła rachunków za mieszkania

Jak informują rosyjskie media Isinbajewa została pozwana za niezapłacone rachunki za mieszkanie oraz media. Mistrzyni olimpijska w skoku o tyczce od trzech lat nie reguluje należności za dwa mieszkania w Moskwie.