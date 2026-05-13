PZPN podjął decyzję w sprawie nierozegranego meczu Śląska z Wisłą. W Krakowie nie będą zadowoleni

oprac. Michał Ignasiewicz
wczoraj, 19:20
Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN oddaliła odwołanie Wisły Kraków w sprawie walkowera za nierozegrany mecz piłkarskiej 1. ligi ze Śląskiem we Wrocławiu. Nie zapadła natomiast ostateczna decyzja, jak wysoka będzie kara nałożona na Śląsk za niewpuszczenie kibiców gości.

Odwołanie Śląska odrzucone

NKO PZPN zajęła się również odszkodowaniem, którego od Wisły domaga Śląsk za niestawienie się na mecz. Odwołanie Wrocławian zostało odrzucone z przyczyn formalnych, a sprawa będzie ponownie rozpatrywana przez właściwy organ federacji.

Spotkanie 24. kolejki miało odbyć się 7 marca, ale nie doszło do skutku. Piłkarze Śląska wyszli na boisko, lecz na stadion nie przyjechała ekipa gości, na znak protestu przeciwko decyzji o niewpuszczeniu jej kibiców. Po 15 minutach oczekiwania sędzia Tomasz Kwiatkowski odgwizdał koniec zawodów.

Wisła już w Ekstrakalsie, Śląsk nadal ma szanse na awans

W pierwszej instancji PZPN ukarał Wisłę walkowerem za niestawienie się na mecz, a na wrocławski klub nałożono grzywnę w wysokości miliona złotych.

Ekipa z Krakowa zapewniła sobie już awans do Ekstraklasy, a Śląsk jest drugi w tabeli i też jest tego bliski.

Źródło PAP
