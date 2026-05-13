PZPN podjął decyzję w sprawie nierozegranego meczu Śląska z Wisłą. W Krakowie nie będą zadowoleni

Odwołanie Śląska odrzucone

NKO PZPN zajęła się również odszkodowaniem, którego od Wisły domaga Śląsk za niestawienie się na mecz. Odwołanie Wrocławian zostało odrzucone z przyczyn formalnych, a sprawa będzie ponownie rozpatrywana przez właściwy organ federacji.

Spotkanie 24. kolejki miało odbyć się 7 marca, ale nie doszło do skutku. Piłkarze Śląska wyszli na boisko, lecz na stadion nie przyjechała ekipa gości, na znak protestu przeciwko decyzji o niewpuszczeniu jej kibiców. Po 15 minutach oczekiwania sędzia Tomasz Kwiatkowski odgwizdał koniec zawodów.

Wisła już w Ekstrakalsie, Śląsk nadal ma szanse na awans

W pierwszej instancji PZPN ukarał Wisłę walkowerem za niestawienie się na mecz, a na wrocławski klub nałożono grzywnę w wysokości miliona złotych.

Ekipa z Krakowa zapewniła sobie już awans do Ekstraklasy, a Śląsk jest drugi w tabeli i też jest tego bliski.