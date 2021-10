W półfinałach Hiszpania pokonała Włochy 2:1, a Francja wygrała z Belgią 3:2, choć do przerwy przegrywała 0:2.

Po absolutnej dominacji Hiszpanów w latach 2008-12, w których wywalczyli mistrzostwo świata i dwukrotnie mistrzostw Europy, przyszedł gorszy okres. Zwiastunem poprawy było dotarcie do półfinału tegorocznych ME.

Przed mistrzostwami hiszpańską defensywę wzmocnił Aymeric Laporte. 27-letni obrońca urodził się we Francji i wielokrotnie grał w reprezentacjach juniorskich tego kraju. Dzięki baskijskiemu pochodzeniu otrzymał jednak hiszpańskie obywatelstwo, a FIFA zgodziła się na jego zmianę barw.

To będzie dla mnie wyjątkowy mecz, ale pozostaję skoncentrowany. W 100 procentach albo nawet w 300 jestem z Hiszpanią. Dam z siebie wszystko i choć spotkam dawnych kolegów z drużyn juniorskich, to liczy się dla mnie tylko wygrana - podkreślił Laporte.

Francja to natomiast wicemistrz Europy 2016 i aktualny mistrz świata. Ostatnie Euro "Trójkolorowi" niespodziewanie zakończyli już na 1/8 finału, przegrywając po rzutach karnych ze Szwajcarią.

Finał z Hiszpanią wyjątkowy będzie także dla Antoine'a Griezmanna, który rozegra setny mecz w narodowych barwach.

To, co robi wrażenie, to nie tylko sama liczba meczów, ale jego efektywność w nich, liczba goli i asyst - komplementował podopiecznego trener Didier Deschamps.

Najwięcej występów w kadrze Francji ma na koncie Lilian Thuram - 142. Z obecnie grających 133 zaliczył bramkarz Hugo Lloris, który w niedzielę prawdopodobnie też zagra.

Mecz o trzecie miejsce rozpocznie się o 15.

W pierwszej edycji Ligi Narodów triumfowali Portugalczycy, pokonując w finale Holandię 1:0. Trzecia była Anglia.