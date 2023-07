John Yeboah jasno dawał do zrozumienia, że nie zamierza dłużej grać w barwach Śląska Wrocław. Szybko znalazł się kupiec na 23-letniego piłkarza. Niemiec ma trafić do Rakowa Częstochowa. Jeśli nic się nie "wysypie" na ostatniej prostej to będziemy świadkami absolutnego hitu transferowego w polskiej Ekstraklasie.

W mediach aż huczy od informacji na temat przejścia skrzydłowego Śląska do ekipy mistrzów Polski. Reklama Raków szuka wzmocnień przed startem eliminacji do Ligi Mistrzów i John Yeboah ma być jednym z nich. Sam zainteresowany dawał do zrozumienia, że nie czuje się w Śląsku dobrze i chce zmienić klub. Dlatego oferta częstochowian jest dla klubu z Wrocławia w pewnym sensie wybawieniem. Według nieoficjalnych informacji wartość transferu ma wynieść 1,5 mln euro plus bonusy. To jeden z najdroższych transferów pomiędzy polskimi klubami. Podobno wszystko jest już ustalone i do zaliczenia pozostały tylko testy medyczne. Jeśli Yeboah przejdzie przez nie pozytywnie, to transfer zostanie potwierdzony jeszcze w czwartek.