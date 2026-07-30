Raków przypieczętował awans. "Medaliki" w 3. rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji

Raków szybko ostudził rywali

Raków był zdecydowanym faworytem dwumeczu z Maltańczykami i wywiązał się z tej roli bez zarzutu. Piłkarze z Częstochowy na rewanż polecieli z solidną zaliczką, więc mogli przystąpić do niego ze spokojem.

Gdy w 22. minucie Michael Ameyaw sprytnym strzałem otworzył wynik spotkania stało się jasne, że w czwartkowy wieczór nie należy spodziewać się przykrej niespodzianki. Tym bardzie, że niecałe dziesięć minut później drugiego gola dla gości strzelił Tomasz Pieńko.

Maltańczycy kończyli mecz w dziesiątkę

W drugiej połowie piłkarze Rakowa nie zamierzali zdejmować nogi z gazu. W 54. minucie przyjezdni prowadzili już trzema bramkami. Tym razem do siatki gospodarzy trafił Adin Molnar.

Sytuacja maltańskiego była fatalna, a w 60. minucie zrobiła się jeszcze gorsza. Petar Sekulovic został ukarany drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką i musiał opuścić plac gry. Raków wykorzystał grę w przewadze i w 78. minucie Patryk Makuch ustalił końcowy wynik na 4:0.

W kolejnej rundzie Raków zmierzy się z zespołem, który walczy o Ligę Europy. Będzie nim przegrany dwumeczu Hammarby IF z belgijskim Anderlechtem. W pierwszym spotkaniu w Szwecji był remis 1:1.