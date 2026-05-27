Reprezentant Polski pod lupą Bayernu, Realu, Interu, AC Milan i Chelsea. Borussia oferowała za niego 20 mln euro

Urban powołał Potulskiego do kadry

Potulski minionym sezonie rozegrał łącznie 23 mecze w barwach FSV Mainz. 15 występów zaliczył w Bundeslidze. Dodatkowe osiem meczów rozegrał w Lidze Konferencji. Kontrakt Polaka z obecnym pracodawcą obowiązuje do czerwca 2028 roku.

Potulski za udany sezon w nagrodę dostał pierwsze w karierze powołanie do dorosłej reprezentacji Polski. Obrońca FSV Mainz znalazł się w gronie 26. zawodników, którzy zameldują się na zgrupowaniu kadry Jana Urbana przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią.

FSV Mainz odrzuciło ofertę Borussii

Uwagę na Potulskiego zwrócił nie tylko selekcjoner biało-czerwonych. Jak informuje "Przegląd Sportowy" nasz utalentowany rodak znajduje się pod baczną lupą m.in. Bayernu, Realu Madryt, Interu, AC Milan i Chelsea.

Władze FSV Mainz doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak wielki skarb posiadają. Niedawno Borussia Dortmund złożyła ofertę kupna Potulskiego. Propozycja opiewałam na 20 milionów euro, ale została odrzucona.