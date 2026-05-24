Dziennik Gazeta Prawana logo

Salah pożegnał się z Liverpoolem, West Ham United z Premier League

oprac. Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 21:35
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Salah pożegnał się z Liverpoolem, West Ham United z Premier League
Salah pożegnał się z Liverpoolem, West Ham United z Premier League/PAP/EPA
West Ham United, którego piłkarzem jest Łukasz Fabiański, nie zdołał utrzymać się w Premier League. "Młoty" mimo zwycięstwa nad Leeds United 3:0 w ostatniej kolejce przyszły sezon rozpoczną szczebel niżej. W niedzielę ze swoimi klubami pożegnali się m.in. Egipcjanin Mohamed Salah z Liverpoolu i trener Manchsteru City Josep Guardiola.

Tottenham utrzymał się kosztem West Hamu

Już wcześniej spadkowiczami zostali Wolverhampton Wanderers i Burnley, ale do samego końca nie było wiadomo, kto jeszcze opuści elitę. West Ham (Fabiańskiego nie było w kadrze) musiał pokonać przed własną publicznością Leeds oraz liczyć na porażkę Tottenhamu Hotspur u siebie z Evertonem.

Ostatecznie "Młoty" ze swojego zadania wywiązały się bez zarzutu, ale w północnym Londynie Tottenham wygrał 1:0 i zapewnił sobie utrzymanie. Nie pomógł nawet szkocki trener Evertonu David Moyes, który nie ukrywał, że postara się wesprzeć West Ham, swój były klub, w walce o utrzymanie.

Arsenal z szansą na triumf w Lidze Mistrzów

Mistrzostwo Anglii już wcześniej zapewnił sobie Arsenal Londyn, który na zakończenie sezonu pokonał na stadionie rywala Crystal Palace 2:1. W sobotę "Kanonierzy" rozegrają jeszcze jeden ważny mecz - zmierzą się w Budapeszcie z Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów.

Jak zwykle, w ostatniej kolejce wielu piłkarzy i trenerów żegnało się ze swoimi klubami, a w tym sezonie na pierwszy plan wysuwają się Salah i Guardiola. Egipcjanin to trzeci najlepszy strzelec w historii Liverpoolu - 257 goli. Poprowadził "The Reds" m.in. do dwóch tytułów mistrza Anglii i triumfu w Lidze Mistrzów. W niedzielę miał asystę w spotkaniu z Brentfordem (1:1).

Porażka Manchesteru City w ostatnim meczu Guardioli

Z kolei porażką pożegnał się z kibicami szkoleniowiec Manchesteru City Guardiola, autor największych w historii sukcesów tego klubu, w tym triumfu w Lidze Mistrzów. Jego podopieczni ulegli u siebie triumfatorowi Ligi Europy Aston Villi 1:2. W drużynie gości całą drugą połowę rozegrał Matty Cash.

W innym spotkaniu Manchester United, który zakończył sezon na trzecim miejscu, pokonał na wyjeździe Brighton & Hove Albion 3:0. Przy jednym z goli gości asystował Portugalczyk Bruno Fernandes. W tym sezonie tych decydujących dograń miał 21 i jest samodzielnym rekordzistą Premier League. Dotychczas dzielił to miano z Franuzem Thierrym Henrym (Arsenal Londyn w sezonie 2002/03) i Belgiem Kevinem De Bruynem (Manchester City, 2019/20). Do elity w przyszłym sezonie dołączą Coventry, Ipswich Town i Hull City.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: piłka nożnaLiverpoolpremier leagueWest Ham United
Powiązane
Ostatni gol Lewandowskiego dla Barcelony. Szczęsny trzy razy wyjmował piłkę z siatki
Ostatni gol Lewandowskiego dla Barcelony. Szczęsny trzy razy wyjmował piłkę z siatki
Reprezentant Polski na liście życzeń Barcelony. Mistrz Hiszpanii szuka lewonożnego obrońcy
Reprezentant Polski na liście życzeń Barcelony. Mistrz Hiszpanii szuka lewonożnego obrońcy
Oficjalnie. Josep Guardiola odchodzi z Manchesteru City
Oficjalnie. Josep Guardiola odchodzi z Manchesteru City
Cristiano Ronaldo doprowadził Al Nassr do mistrzostwa. Dublet i owacja na stojąco
Cristiano Ronaldo doprowadził Al Nassr do mistrzostwa. Dublet i owacja na stojąco
Lewandowski miał zarabiać w Arabii Saudyjskiej 90 mln euro. To już nieaktualne. Jest nowa kwota
Lewandowski miał zarabiać w Arabii Saudyjskiej 90 mln euro. To już nieaktualne. Jest nowa kwota
oprac. Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSalah pożegnał się z Liverpoolem, West Ham United z Premier League »
Zobacz
|
Miedziano-czerwona elektryczna Toyota C-HR+ pokryta kroplami deszczu, zaparkowana na brukowanym podjeździe. Widoczny pas przedni nowoczesnego SUV-a z logo Toyoty i wąskimi reflektorami LED
Polacy kupują 397 aut dziennie. Nowa Toyota ośmiesza cenniki konkurencji
Nauczycielom zostały tylko 2 dni na zgłoszenie. Prace rozpoczną się 1 lutego
Nauczyciele pozbawieni wynagrodzenia w wakacje. Ministerstwo informuje o skali problemu
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj