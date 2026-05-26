Bramkarz reprezentacji Polski spadł z Bundesligi. W decydującym meczu puścił dwa gole

Gol i czerwona kartka dla Wolfsburga

W rewanż nie mógł się lepiej zacząć dla Grabary i jego kolegów. Wolfsburg objął prowadzenie już w 3. minucie. Do siatki gospodarzy trafił Dzenan Pejcinovic.

— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 25, 2026

Niestety dla Wolfsburga, niedługo potem duński obrońca Joakim Maehle otrzymał w krótkim odstępie czasu dwie żółte kartki, w efekcie czerwoną, i "Wilki" grały w osłabieniu. Rywale wykorzystali grę w przewadze.

Grabara bez winy przy oby straconych bramkach

Gospodarze do remisu doprowadzili jeszcze przed przerwą. Po wrzucie piłki z autu Filip Bilbija z bliska głową pokonał Grabarę.

— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 25, 2026

Losy meczu rozstrzygnęły się w dogrywce. Zwycięstwo Paderborn zapewnił Laurin Curda (100.).

— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 25, 2026

Były mistrz Niemiec będzie grał na zapleczu Bundesligi

Zespół Grabary zakończył sezon na 16. miejscu w Bundeslidze. Natomiast Paderborn był trzeci na jej zapleczu.

Wolfsburg występował na najwyższym szczeblu nieprzerwanie od 1997 roku, a w 2009 zdobył mistrzostwo Niemiec. Z kolei Paderborn awansował do Bundesligi w 2014 i 2019 roku, ale w obu przypadkach spadł po jednym sezonie.