Bramkarz reprezentacji Polski spadł z Bundesligi. W decydującym meczu puścił dwa gole

Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:59
Kamil Grabara i jego VfL Wolfsburg pożegnali się z Bundesligą. Drużyna bramkarza reprezentacji Polski w rewanżowym meczu barażowym przegrała na wyjeździe z SC Paderborn 1:2. W pierwszym spotkaniu było 0:0. "Wilki" po 29-latach opuszczają najwyższą klasę rozgrywkową w Niemczech.

Gol i czerwona kartka dla Wolfsburga

W rewanż nie mógł się lepiej zacząć dla Grabary i jego kolegów. Wolfsburg objął prowadzenie już w 3. minucie. Do siatki gospodarzy trafił Dzenan Pejcinovic.

Niestety dla Wolfsburga, niedługo potem duński obrońca Joakim Maehle otrzymał w krótkim odstępie czasu dwie żółte kartki, w efekcie czerwoną, i "Wilki" grały w osłabieniu. Rywale wykorzystali grę w przewadze.

Grabara bez winy przy oby straconych bramkach

Gospodarze do remisu doprowadzili jeszcze przed przerwą. Po wrzucie piłki z autu Filip Bilbija z bliska głową pokonał Grabarę.

Losy meczu rozstrzygnęły się w dogrywce. Zwycięstwo Paderborn zapewnił Laurin Curda (100.).

Były mistrz Niemiec będzie grał na zapleczu Bundesligi

Zespół Grabary zakończył sezon na 16. miejscu w Bundeslidze. Natomiast Paderborn był trzeci na jej zapleczu.

Wolfsburg występował na najwyższym szczeblu nieprzerwanie od 1997 roku, a w 2009 zdobył mistrzostwo Niemiec. Z kolei Paderborn awansował do Bundesligi w 2014 i 2019 roku, ale w obu przypadkach spadł po jednym sezonie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: VfL Wolfsburgbramkarz reprezentacjiKamil Grabarabundesliga
