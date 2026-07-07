Jakub Kamiński piłkarzem Benfiki Lizbona. Portugalczycy zapłacili za Polka 20 mln euro

Kamiński nie zastanawiał się dwa razy
Benfica opublikowała też zdjęcia z uroczystości podpisania kontraktu przez Kamińskiego oraz prezesa portugalskiego klubu Ruiego Costę. Zrobię wszystko, aby dać klubowi jak najwięcej i chcę pokazać to na boisku - powiedział Kamiński w pierwszej rozmowie opublikowanej przez telewizję Benfica TV. Dodał, że "nie zastanawiał się dwa razy", kiedy usłyszał o zainteresowaniu ze strony władz portugalskiego klubu.
Kamiński ostatni sezon spędził w FC Koeln
Polski pomocnik poprosił kibiców "Orłów" o wsparcie w nowym sezonie zarówno dla siebie, jak i dla lizbońskiej Benfiki. Dotychczas nie przekazano, ile kosztował Benfikę transfer polskiego zawodnika. Portugalskie media twierdzą, że wartość kontraktu opiewa na około 20 mln euro.
Były gracz Lecha Poznań i niemieckiego VfL Wolfsburg dotychczas wystąpił w 31 meczach reprezentacji Polski i strzelił trzy gole. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w FC Koeln, gdzie w 34 spotkaniach Bundesligi zanotował 7 trafień. Tuż po zakończeniu rozgrywek klub z Kolonii zdecydował się wykupić Kamińskiego.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.