Jakub Kamiński piłkarzem Benfiki Lizbona. Portugalczycy zapłacili za Polka 20 mln euro

Kamiński nie zastanawiał się dwa razy

Benfica opublikowała też zdjęcia z uroczystości podpisania kontraktu przez Kamińskiego oraz prezesa portugalskiego klubu Ruiego Costę. Zrobię wszystko, aby dać klubowi jak najwięcej i chcę pokazać to na boisku - powiedział Kamiński w pierwszej rozmowie opublikowanej przez telewizję Benfica TV. Dodał, że "nie zastanawiał się dwa razy", kiedy usłyszał o zainteresowaniu ze strony władz portugalskiego klubu.

Kamiński ostatni sezon spędził w FC Koeln

Polski pomocnik poprosił kibiców "Orłów" o wsparcie w nowym sezonie zarówno dla siebie, jak i dla lizbońskiej Benfiki. Dotychczas nie przekazano, ile kosztował Benfikę transfer polskiego zawodnika. Portugalskie media twierdzą, że wartość kontraktu opiewa na około 20 mln euro.

Były gracz Lecha Poznań i niemieckiego VfL Wolfsburg dotychczas wystąpił w 31 meczach reprezentacji Polski i strzelił trzy gole. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w FC Koeln, gdzie w 34 spotkaniach Bundesligi zanotował 7 trafień. Tuż po zakończeniu rozgrywek klub z Kolonii zdecydował się wykupić Kamińskiego.