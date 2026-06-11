Dziennik Gazeta Prawana logo

Mundial 2026. Terminarz mistrzostw świata w piłce nożnej. Zobacz program meczów

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 06:01
Ten tekst przeczytasz w 7 minut
Mundial 2026. Terminarz mistrzostw świata w piłce nożnej. Zobacz program meczów
Mundial 2026. Terminarz mistrzostw świata w piłce nożnej. Zobacz program meczów/Shutterstock
Mundial 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku otworzy mecz Meksyku z RPA. Spotkanie zaplanowano na 11 czerwca. Finał mistrzostwa świata 2026 odbędzie się 19 lipca. Tego dnia poznamy triumfatora tegorocznego turnieju. Zobacz program imprezy.

Terminarz grup piłkarskich mistrzostw świata 2026 (godziny według czasu polskiego)

  • Grupa A
  • 11 czerwca, czwartek
  • Meksyk - RPA (godz. 21.00, Meksyk)
  • noc z 11 na 12 czerwca
  • Korea Płd. - Czechy (4.00, Guadalajara/Zapopan)
  • 18 czerwca, czwartek
  • Czechy - RPA (18.00, Atlanta)
  • noc z 18 na 19 czerwca
  • Meksyk - Korea Płd. (3.00, Guadalajara/Zapopan)
  • noc z 24 na 25 czerwca
  • Czechy - Meksyk (3.00, Meksyk)
  • RPA - Korea Płd. (3.00, Monterrey/Guadalupe)
  • Grupa B
  • 12 czerwca, piątek
  • Kanada - Bośnia i Hercegowina (21.00, Toronto)
  • 13 czerwca, sobota
  • Katar - Szwajcaria (21.00, San Francisco/Santa Clara)
  • 18 czerwca, czwartek
  • Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina (21.00, Los Angeles/Inglewood)
  • noc z 18 na 19 czerwca
  • Kanada - Katar (0.00, Vancouver)
  • 24 czerwca, środa
  • Szwajcaria - Kanada (21.00, Vancouver)
  • Bośnia i Hercegowina - Katar (21.00, Seattle)
  • Grupa C
  • noc z 13 na 14 czerwca
  • Brazylia - Maroko (0.00, Nowy Jork/East Rutherford)
  • Haiti - Szkocja (3.00, Boston/Foxborough)
  • noc z 19 na 20 czerwca
  • Szkocja - Maroko (0.00, Boston/Foxborough)
  • Brazylia - Haiti (3.00, Filadelfia)
  • noc z 24 na 25 czerwca
  • Szkocja - Brazylia (0.00, Miami/Miami Gardens)
  • Maroko - Haiti (0.00, Atlanta)
  • Grupa D
  • noc z 12 na 13 czerwca
  • USA - Paragwaj (3.00, Los Angeles/Inglewood)
  • noc z 13 na 14 czerwca
  • Australia - Turcja (6.00, Vancouver)
  • 19 czerwca, piątek
  • USA - Australia (21.00, Seattle)
  • noc z 19 na 20 czerwca
  • Turcja - Paragwaj (6.00, San Francisco/Santa Clara)
  • noc z 25 na 26 czerwca
  • Turcja - USA (4.00, Los Angeles/Inglewood)
  • Paragwaj - Australia (4.00, San Francisco/Santa Clara)
  • Grupa E
  • 14 czerwca, niedziela
  • Niemcy - Curacao (19.00, Houston)
  • noc z 14 na 15 czerwca
  • Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador (1.00, Filadelfia)
  • 20 czerwca, sobota
  • Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Toronto)
  • noc z 20 na 21 czerwca
  • Ekwador - Curacao (2.00, Kansas City)
  • 25 czerwca, czwartek
  • Curacao - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Filadelfia)
  • Ekwador - Niemcy (22.00, Nowy Jork/East Rutherford)
  • Grupa F
  • 14 czerwca, niedziela
  • Holandia - Japonia (22.00, Dallas/Arlington)
  • noc z 14 na 15 czerwca
  • Szwecja - Tunezja (4.00, Monterrey/Guadalupe)
  • 20 czerwca, sobota
  • Holandia - Szwecja (19.00, Houston)
  • noc z 20 na 21 czerwca
  • Tunezja - Japonia (6.00, Monterrey/Guadalupe)
  • noc z 25 na 26 czerwca
  • Japonia - Szwecja (1.00, Dallas/Arlington)
  • Tunezja - Holandia (1.00, Kansas City)
  • Grupa G
  • 15 czerwca, poniedziałek
  • Belgia - Egipt (21.00, Seattle)
  • noc z 15 na 16 czerwca
  • Iran - Nowa Zelandia (3.00, Los Angeles/Inglewood)
  • 21 czerwca, niedziela
  • Belgia - Iran (21.00, Los Angeles/Inglewood)
  • noc z 21 na 22 czerwca
  • Nowa Zelandia - Egipt (3.00, Vancouver)
  • noc z 26 na 27 czerwca
  • Egipt - Iran (5.00, Seattle)
  • Nowa Zelandia - Belgia (5.00, Vancouver)
  • Grupa H
  • 15 czerwca, poniedziałek
  • Hiszpania - Rep. Zielonego Przylądka (18.00, Atlanta)
  • noc z 15 na 16 czerwca
  • Arabia Saudyjska - Urugwaj (0.00, Miami/Miami Gardens)
  • 21 czerwca, niedziela
  • Hiszpania - Arabia Saudyjska (18.00, Atlanta)
  • noc z 21 na 22 czerwca
  • Urugwaj - Rep. Zielonego Przylądka (0.00, Miami/Miami Gardens)
  • noc z 26 na 27 czerwca
  • Rep. Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska (2.00, Houston)
  • Urugwaj - Hiszpania (2.00, Guadalajara/Zapopan)
  • Grupa I
  • 16 czerwca, wtorek
  • Francja - Senegal (21.00, Nowy Jork/East Rutherford)
  • noc z 16 na 17 czerwca
  • Irak - Norwegia (0.00, Boston/Foxborough)
  • 22 czerwca, poniedziałek
  • Francja - Irak (23.00, Filadelfia)
  • noc z 22 na 23 czerwca
  • Norwegia - Senegal (2.00, Nowy Jork/East Rutherford)
  • 26 czerwca, piątek
  • Norwegia - Francja (21.00, Boston/Foxborough)
  • Senegal - Irak (21.00, Toronto)
  • Grupa J
  • noc z 16 na 17 czerwca
  • Argentyna - Algieria (3.00, Kansas City)
  • Austria - Jordania (6.00, San Francisco/Santa Clara)
  • 22 czerwca, poniedziałek
  • Argentyna - Austria (19.00, Dallas/Arlington)
  • noc z 22 na 23 czerwca
  • Jordania - Algieria (5.00, San Francisco/Santa Clara)
  • noc z 27 na 28 czerwca
  • Algieria - Austria (4.00, Kansas City)
  • Jordania - Argentyna (4.00, Dallas/Arlington)
  • Grupa K
  • 17 czerwca, środa
  • Portugalia - DR Konga (19.00, Houston)
  • noc z 17 na 18 czerwca
  • Uzbekistan - Kolumbia (4.00, Meksyk)
  • 23 czerwca, wtorek
  • Portugalia - Uzbekistan (19.00, Houston)
  • noc z 23 na 24 czerwca
  • Kolumbia - DR Konga (4.00, Guadalajara/Zapopan)
  • noc z 27 na 28 czerwca
  • Kolumbia - Portugalia (1.30, Miami/Miami Gardens)
  • DR Konga - Uzbekistan (1.30, Atlanta)
  • Grupa L
  • 17 czerwca, środa
  • Anglia - Chorwacja (22.00, Dallas/Arlington)
  • noc z 17 na 18 czerwca
  • Ghana - Panama (1.00, Toronto)
  • 23 czerwca, wtorek
  • Anglia - Ghana (22.00, Boston/Foxborough)
  • noc z 23 na 24 czerwca
  • Panama - Chorwacja (1.00, Toronto)
  • 27 czerwca, sobota
  • Panama - Anglia (23.00, Nowy Jork/East Rutherford)
  • Chorwacja - Ghana (23.00, Filadelfia)
  • faza pucharowa
  • 28 czerwca, niedziela
  • 1/16 finału (1): 2A - 2B (21.00, Los Angeles/Inglewood)
  • 29 czerwca, poniedziałek
  • 1/16 finału (2): 1C - 2F (19.00, Houston)
  • 1/16 finału (3): 1E - 3A/3B/3C/3D/3F (22.30, Boston/Foxborough)
  • noc z 29 na 30 czerwca
  • 1/16 finału (4): 1F - 2C (3.00, Monterrey/Guadalupe)
  • 30 czerwca, wtorek
  • 1/16 finału (5): 2E - 2I (19.00, Dallas/Arlington)
  • 1/16 finału (6): 1I - 3C/3D/3F/3G/3H (23.00, Nowy Jork/East Rutherford)
  • noc z 30 czerwca na 1 lipca
  • 1/16 finału (7): 1A - 3C/3E/3F/3H/3I (3.00, Meksyk)
  • 1 lipca, środa
  • 1/16 finału (8): 1L - 3E/3H/3I/3J/3K (18.00, Atlanta)
  • 1/16 finału (9): 1G - 3A/3E/3H/3I/3J (22.00, Seattle)
  • noc z 1 na 2 lipca
  • 1/16 finału (10): 1D - 3B/3E/3F/3I/3J (2.00, San Francisco/Santa Clara)
  • 2 lipca, czwartek
  • 1/16 finału (11): 1H - 2J (21.00, Los Angeles/Inglewood)
  • noc z 2 na 3 lipca
  • 1/16 finału (12): 2K - 2L (1.00, Toronto)
  • 1/16 finału (13): 1B - 3E/3F/3G/3I/3J (5.00, Vancouver)
  • 3 lipca, piątek
  • 1/16 finału (14): 2D - 2G (20.00, Dallas/Arlington)
  • noc z 3 na 4 lipca
  • 1/16 finału (15): 1J - 2H (0.00, Miami/Miami Gardens)
  • 1/16 finału (16): 1K - 3D/3E/3I/3J/3L (3.30, Kansas City)
  • 4 lipca, sobota
  • 1/8 finału (I): zwycięzca 1 - zwycięzca 4 (19.00, Houston)
  • 1/8 finału (II): zw. 3 - zw. 6 (23.00, Filadelfia)
  • 5 lipca, niedziela
  • 1/8 finału (III): zw. 2 - zw. 5 (22.00, Nowy Jork/East Rutherford)
  • noc z 5 na 6 lipca
  • 1/8 finału (IV): zw. 7 - zw. 8 (2.00, Meksyk)
  • 6 lipca, poniedziałek
  • 1/8 finału (V): zw. 12 - zw. 11 (21.00, Dallas/Arlington)
  • noc z 6 na 7 lipca
  • 1/8 finału (VI): zw. 10 - zw. 9 (2.00, Seattle)
  • 7 lipca, wtorek
  • 1/8 finału (VII): zw. 15 - zw. 14 (18.00, Atlanta)
  • 1/8 finału (VIII): zw. 13 - zw. 16 (22.00, Vancouver)
  • 9 lipca, czwartek
  • ćwierćfinał: zw. II - zw. I (22.00, Boston/Foxborough)
  • 10 lipca, piątek
  • ćwierćfinał: zw. V - zw. VI (21.00, Los Angeles/Inglewood)
  • 11 lipca, sobota
  • ćwierćfinał: zw. III - zw. IV (23.00, Miami/Miami Gardens)
  • noc z 11 na 12 lipca
  • ćwierćfinał: zw. VII - zw. VIII (3.00, Kansas City)
  • 14 lipca, wtorek
  • półfinał: zw. II/zw. I - zw. V/zw. VI (21.00, Dallas/Arlington)
  • 15 lipca, środa
  • półfinał: zw. III/zw. IV - zw. VII/zw. VIII (21.00, Atlanta)
  • 18 lipca, sobota
  • o 3. miejsce: Miami/Miami Gardens (23.00)
  • 19 lipca, niedziela
  • finał: Nowy Jork/East Rutherford (21.00)

Po raz pierwszy na mundialu zagra 48 reprezentacji

Tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata zostaną rozegrane na innych zasadach niż jakikolwiek wcześniejszy mundial. Po raz pierwszy wystąpi 48 reprezentacji, zmienią się też m.in. reguły rozstrzygania remisów punktowych w fazie grupowej.

Szwedzi przygotowują się na "piekło" mundialu. Trenują w "komorze tortur"
Szwedzi przygotowują się na "piekło" mundialu. Trenują w "komorze tortur"

Dotychczas w MŚ grały najwyżej 32 zespoły - tak było w latach 1998-2022. W jednej edycji turnieju odbywały się wówczas 64 spotkania. Tym razem do wyłonienia mistrza i brązowego medalisty potrzebne będą 104 mecze i pojawi się dodatkowa runda pucharowa - 1/16 finału.

Zespoły podzielone są na 12 grup po cztery w każdej. Do fazy pucharowej zakwalifikują się wszystkie drużyny z miejsc 1-2 oraz osiem najlepszych z trzecich lokat. Regulamin przewiduje już pary 1/16 finału bez dodatkowych losowań, ale wielu z nich nie da się przewidzieć, bo sporo zależeć będzie od tego, z których grup awansują reprezentacje z trzecich miejsc.

Podział na grupy piłkarskich mistrzostw świata 2026

  • Grupa A: Meksyk, RPA, Korea Płd., Czechy
  • Grupa B: Kanada, Katar, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina
  • Grupa C: Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja
  • Grupa D: USA, Paragwaj, Australia, Turcja
  • Grupa E: Niemcy, Curacao, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador
  • Grupa F: Holandia, Japonia, Tunezja, Szwecja
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Nowa Zelandia
  • Grupa H: Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj
  • Grupa I: Irak, Francja, Senegal, Norwegia
  • Grupa J: Argentyna, Algieria, Austria, Jordania
  • Grupa K: DR Konga, Portugalia, Uzbekistan, Kolumbia
  • Grupa L: Anglia, Chorwacja, Ghana, Panama

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: programmundialmistrzostwa światamundial 2026
Powiązane
Mundial 2026. Naukowcy zrobili symulację. Wiedzą, kto zostanie mistrzem świata
Mundial 2026. Naukowcy zrobili symulację. Wiedzą, kto zostanie mistrzem świata
Mundial 2026. Sędzia, który miał prowadzić mecze nie został wpuszczony do USA
Mundial 2026. Sędzia, który miał prowadzić mecze nie został wpuszczony do USA
Kto wygra mundial? Superkomputer wskazał faworytów mistrzostw świata
Kto wygra mundial? Superkomputer wskazał faworytów mistrzostw świata
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMundial 2026. Terminarz mistrzostw świata w piłce nożnej. Zobacz program meczów »
Zobacz
|
Trudny quiz z wiedzy o PRL. Dla urodzonych przed 1989 rokiem 6/8 to obowiązek
Trudny quiz z wiedzy o PRL. Dla urodzonych przed 1989 rokiem 6/8 to obowiązek
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 125 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Zbliżenie na włączony, nowoczesny reflektor LED i fragment czarnej osłony chłodnicy (grilla) Seata Arony w kolorze szałwiowej zieleni
Oto nowy SUV z Europy za 79 900 zł. Jest ładny, oszczędny i wygodny
Trudny quiz z wiedzy ogólnej pokonuje już na starcie. 15/15 tylko dla umysłowej elity
Trudny quiz z wiedzy ogólnej pokonuje już na starcie. 15/15 tylko dla umysłowej elity
Tankowanie samochodu benzyną na stacji Orlen
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 11 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj