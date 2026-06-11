Mundial 2026. Terminarz mistrzostw świata w piłce nożnej. Zobacz program meczów

Terminarz grup piłkarskich mistrzostw świata 2026 (godziny według czasu polskiego)

Grupa A

11 czerwca, czwartek

Meksyk - RPA (godz. 21.00, Meksyk)

noc z 11 na 12 czerwca

Korea Płd. - Czechy (4.00, Guadalajara/Zapopan)

18 czerwca, czwartek

Czechy - RPA (18.00, Atlanta)

noc z 18 na 19 czerwca

Meksyk - Korea Płd. (3.00, Guadalajara/Zapopan)

noc z 24 na 25 czerwca

Czechy - Meksyk (3.00, Meksyk)

RPA - Korea Płd. (3.00, Monterrey/Guadalupe)

Grupa B

12 czerwca, piątek

Kanada - Bośnia i Hercegowina (21.00, Toronto)

13 czerwca, sobota

Katar - Szwajcaria (21.00, San Francisco/Santa Clara)

18 czerwca, czwartek

Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina (21.00, Los Angeles/Inglewood)

noc z 18 na 19 czerwca

Kanada - Katar (0.00, Vancouver)

24 czerwca, środa

Szwajcaria - Kanada (21.00, Vancouver)

Bośnia i Hercegowina - Katar (21.00, Seattle)

Grupa C

noc z 13 na 14 czerwca

Brazylia - Maroko (0.00, Nowy Jork/East Rutherford)

Haiti - Szkocja (3.00, Boston/Foxborough)

noc z 19 na 20 czerwca

Szkocja - Maroko (0.00, Boston/Foxborough)

Brazylia - Haiti (3.00, Filadelfia)

noc z 24 na 25 czerwca

Szkocja - Brazylia (0.00, Miami/Miami Gardens)

Maroko - Haiti (0.00, Atlanta)

Grupa D

noc z 12 na 13 czerwca

USA - Paragwaj (3.00, Los Angeles/Inglewood)

noc z 13 na 14 czerwca

Australia - Turcja (6.00, Vancouver)

19 czerwca, piątek

USA - Australia (21.00, Seattle)

noc z 19 na 20 czerwca

Turcja - Paragwaj (6.00, San Francisco/Santa Clara)

noc z 25 na 26 czerwca

Turcja - USA (4.00, Los Angeles/Inglewood)

Paragwaj - Australia (4.00, San Francisco/Santa Clara)

Grupa E

14 czerwca, niedziela

Niemcy - Curacao (19.00, Houston)

noc z 14 na 15 czerwca

Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador (1.00, Filadelfia)

20 czerwca, sobota

Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Toronto)

noc z 20 na 21 czerwca

Ekwador - Curacao (2.00, Kansas City)

25 czerwca, czwartek

Curacao - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Filadelfia)

Ekwador - Niemcy (22.00, Nowy Jork/East Rutherford)

Grupa F

14 czerwca, niedziela

Holandia - Japonia (22.00, Dallas/Arlington)

noc z 14 na 15 czerwca

Szwecja - Tunezja (4.00, Monterrey/Guadalupe)

20 czerwca, sobota

Holandia - Szwecja (19.00, Houston)

noc z 20 na 21 czerwca

Tunezja - Japonia (6.00, Monterrey/Guadalupe)

noc z 25 na 26 czerwca

Japonia - Szwecja (1.00, Dallas/Arlington)

Tunezja - Holandia (1.00, Kansas City)

Grupa G

15 czerwca, poniedziałek

Belgia - Egipt (21.00, Seattle)

noc z 15 na 16 czerwca

Iran - Nowa Zelandia (3.00, Los Angeles/Inglewood)

21 czerwca, niedziela

Belgia - Iran (21.00, Los Angeles/Inglewood)

noc z 21 na 22 czerwca

Nowa Zelandia - Egipt (3.00, Vancouver)

noc z 26 na 27 czerwca

Egipt - Iran (5.00, Seattle)

Nowa Zelandia - Belgia (5.00, Vancouver)

Grupa H

15 czerwca, poniedziałek

Hiszpania - Rep. Zielonego Przylądka (18.00, Atlanta)

noc z 15 na 16 czerwca

Arabia Saudyjska - Urugwaj (0.00, Miami/Miami Gardens)

21 czerwca, niedziela

Hiszpania - Arabia Saudyjska (18.00, Atlanta)

noc z 21 na 22 czerwca

Urugwaj - Rep. Zielonego Przylądka (0.00, Miami/Miami Gardens)

noc z 26 na 27 czerwca

Rep. Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska (2.00, Houston)

Urugwaj - Hiszpania (2.00, Guadalajara/Zapopan)

Grupa I

16 czerwca, wtorek

Francja - Senegal (21.00, Nowy Jork/East Rutherford)

noc z 16 na 17 czerwca

Irak - Norwegia (0.00, Boston/Foxborough)

22 czerwca, poniedziałek

Francja - Irak (23.00, Filadelfia)

noc z 22 na 23 czerwca

Norwegia - Senegal (2.00, Nowy Jork/East Rutherford)

26 czerwca, piątek

Norwegia - Francja (21.00, Boston/Foxborough)

Senegal - Irak (21.00, Toronto)

Grupa J

noc z 16 na 17 czerwca

Argentyna - Algieria (3.00, Kansas City)

Austria - Jordania (6.00, San Francisco/Santa Clara)

22 czerwca, poniedziałek

Argentyna - Austria (19.00, Dallas/Arlington)

noc z 22 na 23 czerwca

Jordania - Algieria (5.00, San Francisco/Santa Clara)

noc z 27 na 28 czerwca

Algieria - Austria (4.00, Kansas City)

Jordania - Argentyna (4.00, Dallas/Arlington)

Grupa K

17 czerwca, środa

Portugalia - DR Konga (19.00, Houston)

noc z 17 na 18 czerwca

Uzbekistan - Kolumbia (4.00, Meksyk)

23 czerwca, wtorek

Portugalia - Uzbekistan (19.00, Houston)

noc z 23 na 24 czerwca

Kolumbia - DR Konga (4.00, Guadalajara/Zapopan)

noc z 27 na 28 czerwca

Kolumbia - Portugalia (1.30, Miami/Miami Gardens)

DR Konga - Uzbekistan (1.30, Atlanta)

Grupa L

17 czerwca, środa

Anglia - Chorwacja (22.00, Dallas/Arlington)

noc z 17 na 18 czerwca

Ghana - Panama (1.00, Toronto)

23 czerwca, wtorek

Anglia - Ghana (22.00, Boston/Foxborough)

noc z 23 na 24 czerwca

Panama - Chorwacja (1.00, Toronto)

27 czerwca, sobota

Panama - Anglia (23.00, Nowy Jork/East Rutherford)

Chorwacja - Ghana (23.00, Filadelfia)

faza pucharowa

28 czerwca, niedziela

1/16 finału (1): 2A - 2B (21.00, Los Angeles/Inglewood)

29 czerwca, poniedziałek

1/16 finału (2): 1C - 2F (19.00, Houston)

1/16 finału (3): 1E - 3A/3B/3C/3D/3F (22.30, Boston/Foxborough)

noc z 29 na 30 czerwca

1/16 finału (4): 1F - 2C (3.00, Monterrey/Guadalupe)

30 czerwca, wtorek

1/16 finału (5): 2E - 2I (19.00, Dallas/Arlington)

1/16 finału (6): 1I - 3C/3D/3F/3G/3H (23.00, Nowy Jork/East Rutherford)

noc z 30 czerwca na 1 lipca

1/16 finału (7): 1A - 3C/3E/3F/3H/3I (3.00, Meksyk)

1 lipca, środa

1/16 finału (8): 1L - 3E/3H/3I/3J/3K (18.00, Atlanta)

1/16 finału (9): 1G - 3A/3E/3H/3I/3J (22.00, Seattle)

noc z 1 na 2 lipca

1/16 finału (10): 1D - 3B/3E/3F/3I/3J (2.00, San Francisco/Santa Clara)

2 lipca, czwartek

1/16 finału (11): 1H - 2J (21.00, Los Angeles/Inglewood)

noc z 2 na 3 lipca

1/16 finału (12): 2K - 2L (1.00, Toronto)

1/16 finału (13): 1B - 3E/3F/3G/3I/3J (5.00, Vancouver)

3 lipca, piątek

1/16 finału (14): 2D - 2G (20.00, Dallas/Arlington)

noc z 3 na 4 lipca

1/16 finału (15): 1J - 2H (0.00, Miami/Miami Gardens)

1/16 finału (16): 1K - 3D/3E/3I/3J/3L (3.30, Kansas City)

4 lipca, sobota

1/8 finału (I): zwycięzca 1 - zwycięzca 4 (19.00, Houston)

1/8 finału (II): zw. 3 - zw. 6 (23.00, Filadelfia)

5 lipca, niedziela

1/8 finału (III): zw. 2 - zw. 5 (22.00, Nowy Jork/East Rutherford)

noc z 5 na 6 lipca

1/8 finału (IV): zw. 7 - zw. 8 (2.00, Meksyk)

6 lipca, poniedziałek

1/8 finału (V): zw. 12 - zw. 11 (21.00, Dallas/Arlington)

noc z 6 na 7 lipca

1/8 finału (VI): zw. 10 - zw. 9 (2.00, Seattle)

7 lipca, wtorek

1/8 finału (VII): zw. 15 - zw. 14 (18.00, Atlanta)

1/8 finału (VIII): zw. 13 - zw. 16 (22.00, Vancouver)

9 lipca, czwartek

ćwierćfinał: zw. II - zw. I (22.00, Boston/Foxborough)

10 lipca, piątek

ćwierćfinał: zw. V - zw. VI (21.00, Los Angeles/Inglewood)

11 lipca, sobota

ćwierćfinał: zw. III - zw. IV (23.00, Miami/Miami Gardens)

noc z 11 na 12 lipca

ćwierćfinał: zw. VII - zw. VIII (3.00, Kansas City)

14 lipca, wtorek

półfinał: zw. II/zw. I - zw. V/zw. VI (21.00, Dallas/Arlington)

15 lipca, środa

półfinał: zw. III/zw. IV - zw. VII/zw. VIII (21.00, Atlanta)

18 lipca, sobota

o 3. miejsce: Miami/Miami Gardens (23.00)

19 lipca, niedziela

finał: Nowy Jork/East Rutherford (21.00)

Po raz pierwszy na mundialu zagra 48 reprezentacji

Tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata zostaną rozegrane na innych zasadach niż jakikolwiek wcześniejszy mundial. Po raz pierwszy wystąpi 48 reprezentacji, zmienią się też m.in. reguły rozstrzygania remisów punktowych w fazie grupowej.

Dotychczas w MŚ grały najwyżej 32 zespoły - tak było w latach 1998-2022. W jednej edycji turnieju odbywały się wówczas 64 spotkania. Tym razem do wyłonienia mistrza i brązowego medalisty potrzebne będą 104 mecze i pojawi się dodatkowa runda pucharowa - 1/16 finału.

Zespoły podzielone są na 12 grup po cztery w każdej. Do fazy pucharowej zakwalifikują się wszystkie drużyny z miejsc 1-2 oraz osiem najlepszych z trzecich lokat. Regulamin przewiduje już pary 1/16 finału bez dodatkowych losowań, ale wielu z nich nie da się przewidzieć, bo sporo zależeć będzie od tego, z których grup awansują reprezentacje z trzecich miejsc.

Podział na grupy piłkarskich mistrzostw świata 2026