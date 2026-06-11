Mundial 2026. Terminarz mistrzostw świata w piłce nożnej. Zobacz program meczów

Terminarz grup piłkarskich mistrzostw świata 2026 (godziny według czasu polskiego)
- Grupa A
- 11 czerwca, czwartek
- Meksyk - RPA (godz. 21.00, Meksyk)
- noc z 11 na 12 czerwca
- Korea Płd. - Czechy (4.00, Guadalajara/Zapopan)
- 18 czerwca, czwartek
- Czechy - RPA (18.00, Atlanta)
- noc z 18 na 19 czerwca
- Meksyk - Korea Płd. (3.00, Guadalajara/Zapopan)
- noc z 24 na 25 czerwca
- Czechy - Meksyk (3.00, Meksyk)
- RPA - Korea Płd. (3.00, Monterrey/Guadalupe)
- Grupa B
- 12 czerwca, piątek
- Kanada - Bośnia i Hercegowina (21.00, Toronto)
- 13 czerwca, sobota
- Katar - Szwajcaria (21.00, San Francisco/Santa Clara)
- 18 czerwca, czwartek
- Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina (21.00, Los Angeles/Inglewood)
- noc z 18 na 19 czerwca
- Kanada - Katar (0.00, Vancouver)
- 24 czerwca, środa
- Szwajcaria - Kanada (21.00, Vancouver)
- Bośnia i Hercegowina - Katar (21.00, Seattle)
- Grupa C
- noc z 13 na 14 czerwca
- Brazylia - Maroko (0.00, Nowy Jork/East Rutherford)
- Haiti - Szkocja (3.00, Boston/Foxborough)
- noc z 19 na 20 czerwca
- Szkocja - Maroko (0.00, Boston/Foxborough)
- Brazylia - Haiti (3.00, Filadelfia)
- noc z 24 na 25 czerwca
- Szkocja - Brazylia (0.00, Miami/Miami Gardens)
- Maroko - Haiti (0.00, Atlanta)
- Grupa D
- noc z 12 na 13 czerwca
- USA - Paragwaj (3.00, Los Angeles/Inglewood)
- noc z 13 na 14 czerwca
- Australia - Turcja (6.00, Vancouver)
- 19 czerwca, piątek
- USA - Australia (21.00, Seattle)
- noc z 19 na 20 czerwca
- Turcja - Paragwaj (6.00, San Francisco/Santa Clara)
- noc z 25 na 26 czerwca
- Turcja - USA (4.00, Los Angeles/Inglewood)
- Paragwaj - Australia (4.00, San Francisco/Santa Clara)
- Grupa E
- 14 czerwca, niedziela
- Niemcy - Curacao (19.00, Houston)
- noc z 14 na 15 czerwca
- Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador (1.00, Filadelfia)
- 20 czerwca, sobota
- Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Toronto)
- noc z 20 na 21 czerwca
- Ekwador - Curacao (2.00, Kansas City)
- 25 czerwca, czwartek
- Curacao - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Filadelfia)
- Ekwador - Niemcy (22.00, Nowy Jork/East Rutherford)
- Grupa F
- 14 czerwca, niedziela
- Holandia - Japonia (22.00, Dallas/Arlington)
- noc z 14 na 15 czerwca
- Szwecja - Tunezja (4.00, Monterrey/Guadalupe)
- 20 czerwca, sobota
- Holandia - Szwecja (19.00, Houston)
- noc z 20 na 21 czerwca
- Tunezja - Japonia (6.00, Monterrey/Guadalupe)
- noc z 25 na 26 czerwca
- Japonia - Szwecja (1.00, Dallas/Arlington)
- Tunezja - Holandia (1.00, Kansas City)
- Grupa G
- 15 czerwca, poniedziałek
- Belgia - Egipt (21.00, Seattle)
- noc z 15 na 16 czerwca
- Iran - Nowa Zelandia (3.00, Los Angeles/Inglewood)
- 21 czerwca, niedziela
- Belgia - Iran (21.00, Los Angeles/Inglewood)
- noc z 21 na 22 czerwca
- Nowa Zelandia - Egipt (3.00, Vancouver)
- noc z 26 na 27 czerwca
- Egipt - Iran (5.00, Seattle)
- Nowa Zelandia - Belgia (5.00, Vancouver)
- Grupa H
- 15 czerwca, poniedziałek
- Hiszpania - Rep. Zielonego Przylądka (18.00, Atlanta)
- noc z 15 na 16 czerwca
- Arabia Saudyjska - Urugwaj (0.00, Miami/Miami Gardens)
- 21 czerwca, niedziela
- Hiszpania - Arabia Saudyjska (18.00, Atlanta)
- noc z 21 na 22 czerwca
- Urugwaj - Rep. Zielonego Przylądka (0.00, Miami/Miami Gardens)
- noc z 26 na 27 czerwca
- Rep. Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska (2.00, Houston)
- Urugwaj - Hiszpania (2.00, Guadalajara/Zapopan)
- Grupa I
- 16 czerwca, wtorek
- Francja - Senegal (21.00, Nowy Jork/East Rutherford)
- noc z 16 na 17 czerwca
- Irak - Norwegia (0.00, Boston/Foxborough)
- 22 czerwca, poniedziałek
- Francja - Irak (23.00, Filadelfia)
- noc z 22 na 23 czerwca
- Norwegia - Senegal (2.00, Nowy Jork/East Rutherford)
- 26 czerwca, piątek
- Norwegia - Francja (21.00, Boston/Foxborough)
- Senegal - Irak (21.00, Toronto)
- Grupa J
- noc z 16 na 17 czerwca
- Argentyna - Algieria (3.00, Kansas City)
- Austria - Jordania (6.00, San Francisco/Santa Clara)
- 22 czerwca, poniedziałek
- Argentyna - Austria (19.00, Dallas/Arlington)
- noc z 22 na 23 czerwca
- Jordania - Algieria (5.00, San Francisco/Santa Clara)
- noc z 27 na 28 czerwca
- Algieria - Austria (4.00, Kansas City)
- Jordania - Argentyna (4.00, Dallas/Arlington)
- Grupa K
- 17 czerwca, środa
- Portugalia - DR Konga (19.00, Houston)
- noc z 17 na 18 czerwca
- Uzbekistan - Kolumbia (4.00, Meksyk)
- 23 czerwca, wtorek
- Portugalia - Uzbekistan (19.00, Houston)
- noc z 23 na 24 czerwca
- Kolumbia - DR Konga (4.00, Guadalajara/Zapopan)
- noc z 27 na 28 czerwca
- Kolumbia - Portugalia (1.30, Miami/Miami Gardens)
- DR Konga - Uzbekistan (1.30, Atlanta)
- Grupa L
- 17 czerwca, środa
- Anglia - Chorwacja (22.00, Dallas/Arlington)
- noc z 17 na 18 czerwca
- Ghana - Panama (1.00, Toronto)
- 23 czerwca, wtorek
- Anglia - Ghana (22.00, Boston/Foxborough)
- noc z 23 na 24 czerwca
- Panama - Chorwacja (1.00, Toronto)
- 27 czerwca, sobota
- Panama - Anglia (23.00, Nowy Jork/East Rutherford)
- Chorwacja - Ghana (23.00, Filadelfia)
- faza pucharowa
- 28 czerwca, niedziela
- 1/16 finału (1): 2A - 2B (21.00, Los Angeles/Inglewood)
- 29 czerwca, poniedziałek
- 1/16 finału (2): 1C - 2F (19.00, Houston)
- 1/16 finału (3): 1E - 3A/3B/3C/3D/3F (22.30, Boston/Foxborough)
- noc z 29 na 30 czerwca
- 1/16 finału (4): 1F - 2C (3.00, Monterrey/Guadalupe)
- 30 czerwca, wtorek
- 1/16 finału (5): 2E - 2I (19.00, Dallas/Arlington)
- 1/16 finału (6): 1I - 3C/3D/3F/3G/3H (23.00, Nowy Jork/East Rutherford)
- noc z 30 czerwca na 1 lipca
- 1/16 finału (7): 1A - 3C/3E/3F/3H/3I (3.00, Meksyk)
- 1 lipca, środa
- 1/16 finału (8): 1L - 3E/3H/3I/3J/3K (18.00, Atlanta)
- 1/16 finału (9): 1G - 3A/3E/3H/3I/3J (22.00, Seattle)
- noc z 1 na 2 lipca
- 1/16 finału (10): 1D - 3B/3E/3F/3I/3J (2.00, San Francisco/Santa Clara)
- 2 lipca, czwartek
- 1/16 finału (11): 1H - 2J (21.00, Los Angeles/Inglewood)
- noc z 2 na 3 lipca
- 1/16 finału (12): 2K - 2L (1.00, Toronto)
- 1/16 finału (13): 1B - 3E/3F/3G/3I/3J (5.00, Vancouver)
- 3 lipca, piątek
- 1/16 finału (14): 2D - 2G (20.00, Dallas/Arlington)
- noc z 3 na 4 lipca
- 1/16 finału (15): 1J - 2H (0.00, Miami/Miami Gardens)
- 1/16 finału (16): 1K - 3D/3E/3I/3J/3L (3.30, Kansas City)
- 4 lipca, sobota
- 1/8 finału (I): zwycięzca 1 - zwycięzca 4 (19.00, Houston)
- 1/8 finału (II): zw. 3 - zw. 6 (23.00, Filadelfia)
- 5 lipca, niedziela
- 1/8 finału (III): zw. 2 - zw. 5 (22.00, Nowy Jork/East Rutherford)
- noc z 5 na 6 lipca
- 1/8 finału (IV): zw. 7 - zw. 8 (2.00, Meksyk)
- 6 lipca, poniedziałek
- 1/8 finału (V): zw. 12 - zw. 11 (21.00, Dallas/Arlington)
- noc z 6 na 7 lipca
- 1/8 finału (VI): zw. 10 - zw. 9 (2.00, Seattle)
- 7 lipca, wtorek
- 1/8 finału (VII): zw. 15 - zw. 14 (18.00, Atlanta)
- 1/8 finału (VIII): zw. 13 - zw. 16 (22.00, Vancouver)
- 9 lipca, czwartek
- ćwierćfinał: zw. II - zw. I (22.00, Boston/Foxborough)
- 10 lipca, piątek
- ćwierćfinał: zw. V - zw. VI (21.00, Los Angeles/Inglewood)
- 11 lipca, sobota
- ćwierćfinał: zw. III - zw. IV (23.00, Miami/Miami Gardens)
- noc z 11 na 12 lipca
- ćwierćfinał: zw. VII - zw. VIII (3.00, Kansas City)
- 14 lipca, wtorek
- półfinał: zw. II/zw. I - zw. V/zw. VI (21.00, Dallas/Arlington)
- 15 lipca, środa
- półfinał: zw. III/zw. IV - zw. VII/zw. VIII (21.00, Atlanta)
- 18 lipca, sobota
- o 3. miejsce: Miami/Miami Gardens (23.00)
- 19 lipca, niedziela
- finał: Nowy Jork/East Rutherford (21.00)
Po raz pierwszy na mundialu zagra 48 reprezentacji
Tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata zostaną rozegrane na innych zasadach niż jakikolwiek wcześniejszy mundial. Po raz pierwszy wystąpi 48 reprezentacji, zmienią się też m.in. reguły rozstrzygania remisów punktowych w fazie grupowej.
Dotychczas w MŚ grały najwyżej 32 zespoły - tak było w latach 1998-2022. W jednej edycji turnieju odbywały się wówczas 64 spotkania. Tym razem do wyłonienia mistrza i brązowego medalisty potrzebne będą 104 mecze i pojawi się dodatkowa runda pucharowa - 1/16 finału.
Zespoły podzielone są na 12 grup po cztery w każdej. Do fazy pucharowej zakwalifikują się wszystkie drużyny z miejsc 1-2 oraz osiem najlepszych z trzecich lokat. Regulamin przewiduje już pary 1/16 finału bez dodatkowych losowań, ale wielu z nich nie da się przewidzieć, bo sporo zależeć będzie od tego, z których grup awansują reprezentacje z trzecich miejsc.
Podział na grupy piłkarskich mistrzostw świata 2026
- Grupa A: Meksyk, RPA, Korea Płd., Czechy
- Grupa B: Kanada, Katar, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina
- Grupa C: Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja
- Grupa D: USA, Paragwaj, Australia, Turcja
- Grupa E: Niemcy, Curacao, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador
- Grupa F: Holandia, Japonia, Tunezja, Szwecja
- Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Nowa Zelandia
- Grupa H: Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj
- Grupa I: Irak, Francja, Senegal, Norwegia
- Grupa J: Argentyna, Algieria, Austria, Jordania
- Grupa K: DR Konga, Portugalia, Uzbekistan, Kolumbia
- Grupa L: Anglia, Chorwacja, Ghana, Panama