Jose Mourinho wrócił na stare śmieci. Portugalczyk ponownie trenerem Realu Madryt

Perez zrealizował swój plan

Potwierdziły się zatem informacje krążące od kilku tygodni w mediach, szczególnie tych z Półwyspu Iberyjskiego. Perez już wcześniej zapowiedział, że zatrudni Mourinho, jeśli zostanie wybrany na kolejną kadencję w roli prezesa klubu, co osiągnął w ubiegłym tygodniu.

Rada Dyrektorów Realu Madryt, na spotkaniu w czwartek 11 czerwca, z przewodniczącym Florentino Perezem, zgodziła się mianować Jose Mourinho trenerem pierwszego zespołu na następne trzy sezony, do 30 czerwca 2029 roku. Jose Mourinho dołączy do Realu Madryt 13 lipca, w dniu rozpoczęcia przygotowań do kolejnego sezonu - napisano w komunikacie na stronie internetowej klubu.

Mourinho rozstawał się z Realem w niełasce

Mourinho to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów w historii. Największe sukcesy osiągał z Chelsea Londyn, gdzie także pracował dwukrotnie, a także z Interem Mediolan i FC Porto. Dwa razy triumfował w Lidze Mistrzów, ale może też pochwalić się wyjątkowym "europejskim hat-trickiem", bo ma w dorobku zwycięstwa w Lidze Europy z Manchesterem United oraz Lidze Konferencji z AS Roma.

Z Realem na początku drugiej dekady XXI wieku wywalczył mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Sezon 2012/13, ostatni w tej roli, nazwał "najgorszym w karierze".

Mourinho ma być antidotum na kłopoty Realu

W minionym sezonie Mourinho prowadził Benficę Lizbona, z którą nie zdobył żadnego trofeum. Do Realu wraca w trudnym dla klubu momencie. "Królewscy" po raz drugi z rzędu zakończyli sezon bez żadnego trofeum. W ostatnich miesiącach klub dwukrotnie zmieniał trenerów, a konflikty między zawodnikami skutkowały napiętą atmosferą w szatni.

Awantura pomiędzy Urugwajczykiem Federico Valverde i Francuzem Aurelienem Tschouamenim zaowocowała kontuzją tego pierwszego i grzywną w wysokości pół miliona euro dla obu. Wcześniej media informowały również o konflikcie pomiędzy obrońcami Antonio Ruedigerem i Alvaro Carrerasem.

Krytyka spadła także na najlepszego strzelca zespołu Francuza Kyliana Mbappe, który tuż przed prestiżowym meczem z Barceloną wyjechał na wakacje na Sardynię, choć wówczas walczył o powrót do zdrowia po kontuzji.

Mistrzem Hiszpanii została Barcelona Roberta Lewandowskiego (po sezonie odszedł z klubu) i Wojciecha Szczęsnego. Tytuł zapewniła sobie właśnie w starciu z Realem, wygrywając 2:0.