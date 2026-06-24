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Lech Poznań ogłosił kolejny transfer. "Kolejorz" wydał 3 mln euro

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 20:56
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Lech Poznań ogłosił kolejny transfer. "Kolejorz" wydał 3 mln euro
Lech Poznań ogłosił kolejny transfer. "Kolejorz" wydał 3 mln euro/Shutterstock
Lech Poznań dalej wzmacnia kadrę swojego zespołu przed startem nowego sezonu. Do ekipy mistrzów Polski dołączył Terry Yegbe. Obrońca z Ghany ostatnio grał we francuskim FC Metz. Z "Kolejorzem" podpisał czteroletni kontrakt. Według nieoficjalnych informacji piłkarz kosztował ok. 3 mln euro. To trzeci nowy zawodnik pozyskany przez klub z Wielkopolski w letnim okienku transferowym.

Yegbe jest szybki i dynamiczny

Yegbe, dwukrotny reprezentant swojego kraju, od wtorku przebywał w stolicy Wielkopolski, gdzie przechodził testy medyczne. 24-latek najczęściej występuje jako środkowy obrońca, od 2022 roku gra w Europie. Najpierw występował w fińskim SJK Seinajoki, a następnie przeniósł się do szwedzkiego IF Elfsborg. W sierpniu 2025 został kupiony za 2,6 mln euro przez FC Metz; w Ligue 1 zaliczył w ostatnim sezonie 24 spotkania i blisko 2000 minut.

Pozyskujemy środkowego obrońcę o świetnych warunkach fizycznych. Terry to wysoki, bardzo silny piłkarz, a dodatkowo wyróżniają go świetne cechy motoryczne: jest niezwykle szybki i dynamiczny. To lewonożny zawodnik i na pewno pomoże nam również w budowaniu akcji, bo potrafi być także w tym elemencie skuteczny. Obserwowaliśmy go jeszcze w lidze szwedzkiej, z której trafił do francuskiej Ligue 1 i rozegrał tam cały sezon. Od kilku tygodni pracowaliśmy nad tym transferem i liczymy, że nowy zawodnik okaże się dużym wzmocnieniem naszej drużyny - powiedział dyrektor sportowy poznańskiego klubu Tomasz Rząsa.

Trzeci transfer Lecha

To trzeci nowy zawodnik pozyskany przez "Kolejorza" w letnim okienku transferowym. Wcześniej do poznańskiego zespołu dołączyli bramkarz Mateusz Lis oraz irański pomocnik Allahyar Sayyadmanesh. Z Celtiku Glasgow wykupiony natomiast został Honduranin Luis Palma.

Lech jednocześnie poinformował, że pomocnik Bartłomiej Barański, który w poprzednim sezonie na zasadzie wypożyczenia występował w pierwszoligowym GKS Tychy, został ponownie wypożyczony, tym razem do Odry Opole.

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Źródło PAP
Tematy: transferLech PoznańTerry Yegbe
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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