Mundial 2026. Terminarz fazy pucharowej. Portugalia z Chorwacją w 1/16 finału mistrzostw świata

Kanada radzi RPA "zapiąć pasy"

Po zdobyciu pierwszego punktu w MŚ (1:1 z Bośnią i Hercegowiną), pierwszym zwycięstwie (6:0 z Katarem) i pierwszym awansie do fazy pucharowej, Kanada zamierza kontynuować pisanie swojej historii. Celem jest wygranie w 1/16 finału z RPA, a nagrodą starcie w kolejnej rundzie ze zwycięzcą meczu Holandia - Maroko.

Kanada to już "były" gospodarz, gdyż po porażce ze Szwajcarią (1:2) w Vancouver straciła atut własnego boiska. Drużyna "Klonowych Liści" przygodę z turniejem będzie kontynuowała w Stanach Zjednoczonych, najpierw Los Angeles, a w przypadku zwycięstwa w Houston.

Ta podróż się nie skończyła. Pod wieloma względami to dopiero początek. Do zobaczenia w Los Angeles - napisano na profilu kanadyjskiego zespołu X. Oblikowano też zdjęcia z ostatniego treningu w Vancouver i wyjazdu do Kalifornii.

Trener Jesse Marsch będzie mógł wreszcie liczyć na obrońcę i kapitana Alphonso Daviesa, który opuścił mecze grupowe z powodu kontuzji uda. Powrót Alphonso, sprawnego i gotowego do gry, będzie ogromnym wzmocnieniem dla drużyny - powiedział Marsch na sobotniej konferencji prasowej przed meczem.

Jego obecność na boisku, pewność siebie, wpływ, jaki ma na kolegów, to wszystko zmienia nasz potencjał i to, co możemy osiągnąć w tym turnieju - dodał, mając na myśli bocznego obrońcę Bayernu Monachium.

W ataku trener radził rywalom "zapiąć pasy" po hat-tricku Jonathana Davida przeciwko Katarowi. Napastnik Juventusu zaliczył jednak słaby występ ze Szwajcarią i to środkowy napastnik Southampton, Cyle Larin, tak naprawdę wtedy zabłysnął.

RPA gotowe rzucić wyzwanie Kanadyjczykom

Zespół RPA po rozczarowującym początku (porażka 0:2 z Meksykiem) nabrał rozpędu w meczu z Czechami (1:1), a następnie, co najważniejsze, pokonał Koreę Południową (1:0), zapewniając sobie tym samym miejsce wśród 32 drużyn grających dalej.

W trzech poprzednich występach (1998, 2002 i 2010) RPA nigdy nie zdołała wyjść z fazy grupowej, a drużyna, prowadzona przez 74-letniego Belga Hugo Broosa, który zakończy karierę po tym turnieju, nie zamierza na tym poprzestać.

Ta drużyna wierzy w siebie - zapewnił Broos, który poprowadził Kamerun do tytułu w Pucharze Narodów Afryki w 2017 roku, zanim w 2021 roku objął stanowisko trenera RPA. Czuliśmy ogromną presję w meczu z Koreą Południową, ale daliśmy radę… Jesteśmy gotowi rzucić wyzwanie Kanadyjczykom, a moja drużyna będzie walczyć przez 90 minut, a nawet dłużej, jeśli będzie trzeba - podkreślił.

Terminarz fazy pucharowej mistrzostw świata 2026

1/16 finału

28 czerwca, niedziela

(1): RPA - Kanada (21.00, Los Angeles/Inglewood)

(21.00, Los Angeles/Inglewood) 29 czerwca, poniedziałek

(2): Brazylia - Japonia (19.00, Houston)

(3): Niemcy - Paragwaj (22.30, Boston/Foxborough)

noc z 29 na 30 czerwca

(4): Holandia - Maroko (3.00, Monterrey/Guadalupe)

(3.00, Monterrey/Guadalupe) 30 czerwca, wtorek

(5): Wyb. Kości Słoniowej - Norwegia (19.00, Dallas/Arlington)

(6): Francja - Szwecja (23.00, Nowy Jork/East Rutherford)

noc z 30 czerwca na 1 lipca

(7): Meksyk - Ekwador (3.00, Meksyk)

(3.00, Meksyk) 1 lipca, środa

(8): Anglia - Demokratyczna R. Konga (18.00, Atlanta)

(9): Belgia - Senegal (22.00, Seattle)

noc z 1 na 2 lipca

(10): USA - Bośnia i Hercegowina (2.00, San Francisco/Santa Clara)

2 lipca, czwartek

(11): Hiszpania - Austria (21.00, Los Angeles/Inglewood)

(21.00, Los Angeles/Inglewood) noc z 2 na 3 lipca

(12): Portugalia - Chorwacja (1.00, Toronto)

(13): Szwajcaria - Algieria (5.00, Vancouver)

3 lipca, piątek

( 14): Australia - Egipt (20.00, Dallas/Arlington)

( (20.00, Dallas/Arlington) noc z 3 na 4 lipca

(15): Argentyna - Republika Zielonego Przylądka (0.00, Miami/Miami Gardens)

(16): Kolumbia - Ghana (3.30, Kansas City)

(0.00, Miami/Miami Gardens) (3.30, Kansas City) 1/8 finału



4 lipca, sobota

(I): zwycięzca 1 - zwycięzca 4 (19.00, Houston)

(II): zw. 3 - zw. 6 (23.00, Filadelfia)

5 lipca, niedziela

(III): zw. 2 - zw. 5 (22.00, Nowy Jork/East Rutherford)

noc z 5 na 6 lipca

(IV): zw. 7 - zw. 8 (2.00, Meksyk)

6 lipca, poniedziałek

(V): zw. 12 - zw. 11 (21.00, Dallas/Arlington)

noc z 6 na 7 lipca

(VI): zw. 10 - zw. 9 (2.00, Seattle)

(VI): zw. 10 - zw. 9 (2.00, Seattle) 7 lipca, wtorek

(VII): zw. 15 - zw. 14 (18.00, Atlanta)

(VIII): zw. 13 - zw. 16 (22.00, Vancouver)

9 lipca, czwartek

ćwierćfinał: zw. II - zw. I (22.00, Boston/Foxborough)

10 lipca, piątek

ćwierćfinał: zw. V - zw. VI (21.00, Los Angeles/Inglewood)

11 lipca, sobota

ćwierćfinał: zw. III - zw. IV (23.00, Miami/Miami Gardens)

noc z 11 na 12 lipca

ćwierćfinał: zw. VII - zw. VIII (3.00, Kansas City)

14 lipca, wtorek

półfinał: zw. II/zw. I - zw. V/zw. VI (21.00, Dallas/Arlington)

15 lipca, środa

półfinał: zw. III/zw. IV - zw. VII/zw. VIII (21.00, Atlanta)

18 lipca, sobota

o 3. miejsce: Miami/Miami Gardens (23.00)