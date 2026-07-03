Ranking najatrakcyjniejszych piłkarzy na mundialu. Dla nich kobiety oglądają mecze

Wiek, tatuaże i wzrost najważniejszymi kryteriami

By znaleźć się na liście wybrańców magazynu "Vouge" trzeba było spełnić kilka warunków. Po pierwsze nie można przekroczyć 30. roku życia. Piłkarze musieli być też: wysocy, wytatuowani, z rozwianymi lub ułożonym żelem włosami, o swobodnym, ale eleganckim wyglądzie.

Nowe pokolenie piłkarzy również oznacza zmianę stylu. I są oni nowymi symbolami seksu. Uważany za najbardziej autorytatywny magazyn mody "Vogue" wskazał kilkanaście nazwisk piłkarzy, które mogą fanom, a zwłaszcza fankom ulatwić wybór.

Bellingham przed Torresem

Ranking otwiera 22-letni Jude Bellingham. Pomocnik reprezentacji Anglii i Realu Madryt, uważany za doskonały temat dla prasy, tweetów i zakochanych w nim pań. Gdziekolwiek się pojawi tam uwaga kibiców i dziennikarzy podąża za nim.

Następny jest Hiszpan Ferran Torres. 26-letni zawodnik Barcelony dzięki nowej, dłuższej fryzurze, jest jedną z najbardziej viralowych gwiazd mundialu. Piłkarz jest również uwielbiany za relacje z kolegami z drużyny, zwłaszcza z Pedrim, oraz z siostrą, z którą ma identyczne tatuaże.

Koreańczyk zasypany listami miłosnymi

Z kolei 24-letni Michael Olise, urodzony w Londynie francuski pomocnik, grający obecnie w Bayernie Monachium, hipnotyzuje na boisku i z łatwością zdobywa gole i asysty, dyskretnie świętując i zjednując sobie fanów. Pochodzący z hiszpańskiej Teneryfy 21-latek Nico Paz, grający w reprezentacji Argentyny u boku Leo Messiego, idzie w ślady ojca, który również brał udział w mundialu (1998).

Jest też południowokoreański gwiazdor, 28-letni Cho Gue-sung. Dzięki charyzmatycznemu wyglądowi zdobył już wiele serc na MŚ 2022 do tego stopnia, że został zasypany listami miłosnymi i propozycjami małżeństwa. Również o rok młodszy Federico Vivas, napastnik Urugwaju i piłkarz hiszpańskiego Realu Oviedo, był już tematem licznych filmów i memów za swoje zagrania.

Felix szczyci się magnetycznym uśmiechem

Jeden z najmłodszych w tym gronie Chemsdine Talbi również zwrócił na siebie uwagę. 21-latek o twarzy pokerzysty urodził się w Belgii, a gra w barwach reprezentacji Maroka. Jest pasjonatem tenisa stołowego. Natomiast 29-letni Raphinha określany jest "ikoną mistrzostw świata". Brazylijski zawodnik Barcelony, szczycący się stalowym brzuchem i licznymi tatuażami, to ambasador męskiej bielizny spod znaku Calvina Kleina.

Trzy lata młodszy Portugalczyk Joao Felix również szczyci się magnetycznym uśmiechem. Uchodzi za zawodnika o technicznym i eleganckim stylu gry z wyrafinowaną kontrolą nad piłką. Szwedzki pomocnik Tottenhamie Hotspur, Lucas Bergvall, ma za sobą 20 wiosen i już zdążył zostać bohaterem wielu internetowych rolek, które zgromadziły miliony wyświetleń. Piłka nożna płynie w żyłach Bergvalla: jego ojciec jest byłym bramkarzem, a starszy brat, Theo, profesjonalnym prawym obrońcą. Jest w związku ze szwedzką influencerką i modelką Mackenzie Medlock.

Nowozelandczyk o chińskich i niemieckich korzeniach

W kolejce do sławy w tej kategorii stoją też jedyny bramkarz na tej liście, 25-letni gracz Barcelony Joan Garcia oraz trzy lata starszy, posiadacz kolekcji tatuaży Anglik Marcus Rashford. 28-latek w 2020 roku został odznaczony prestiżowym Orderem Imperium Brytyjskiego za walkę z ubóstwem żywnościowym dzieci w Wielkiej Brytanii podczas pandemii COVID-19.

26-letni Elijah Just, który gra na pozycji skrzydłowego w szkockim klubie Motherwell, ustanowił rekord. Został pierwszym Nowozelandczykiem w historii, który strzelił dwa gole w meczu mistrzostw świata. Jego uroda to mieszanka korzeni chińskich i niemieckich.

Warto również zwrócić uwagę na 24-letniego Yuito Suzuki z Japonii, ofensywnego pomocnika lub skrzydłowego klubu Bundesligi SC Freiburg, a także o rok starszego Djeda Spence'a, prawego obrońcę reprezentacji Anglii i Tottenhamu Hotspur, który stał się obiektem licznych memów w internecie.