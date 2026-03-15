Kibice częstowali Brytyjczyka alkoholem

Film udostępniony przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) na Instagramie pokazuje, jak Gledhill zatrzymuje się na poboczu trasy, przyjmuje puszki z napojami od kilku kibiców i pije z nich.

Reklama

Wypiłem prawdopodobnie dziesięć do dwunastu piw i pięć do sześciu kieliszków sznapsa. Byłem kompletnie pijany. Jeśli dostaniesz piwo od kibiców, musisz je przyjąć - powiedział 23-letni narciarz.

Gledhill na mecie był trzeci od końca

W Oslo Gledhill zajął 67. miejsce, trzecie od końca. Jego strata do zwycięzcy, Norwega Einara Hedegarta, wyniosła ponad 20.16,9.