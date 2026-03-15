Gabriel Gledhill przyznał, że pił alkohol w czasie zawodów Pucharu Świata w Holmenkollen. Brytyjski biegacz narciarski trasę biegu na 50 km techniką dowolną pokonał w stanie znacznej... nietrzeźwości. Rywalizację ukończył na odległej lokacie.
Kibice częstowali Brytyjczyka alkoholem
Film udostępniony przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) na Instagramie pokazuje, jak Gledhill zatrzymuje się na poboczu trasy, przyjmuje puszki z napojami od kilku kibiców i pije z nich.
Wypiłem prawdopodobnie dziesięć do dwunastu piw i pięć do sześciu kieliszków sznapsa. Byłem kompletnie pijany. Jeśli dostaniesz piwo od kibiców, musisz je przyjąć - powiedział 23-letni narciarz.
Gledhill na mecie był trzeci od końca
W Oslo Gledhill zajął 67. miejsce, trzecie od końca. Jego strata do zwycięzcy, Norwega Einara Hedegarta, wyniosła ponad 20.16,9.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama