Umowa trenera nie zostanie przedłużona

Według informacji stacji telewizyjnej Yle, fińska federacja nie zaproponuje Słoweńcowi nowej umowy, a obecna wygasa z końcem trwającego sezonu.

Słoweniec musiał przedwcześnie opuścić igrzyska, gdyż miał - według mediów - zbyt hucznie świętować z rodakami ich olimpijskie sukcesy. We Włoszech zastąpił go do końca zawodów Lasse Moilanen. Fińskie media nazwały sytuację "alkoholowym skandalem", a dziennik "Iltalehti" dotarł do informacji, że Medved nadużywał alkoholu już wcześniej, m.in. podczas zawodów Pucharu Świata.

Szkoleniowiec przeprosił za swoje zachowanie

44-letni Medved, który trenuje fińskich skoczków od lata 2024, w oświadczeniu przeprosił za swoje zachowanie. Po igrzyskach wrócił do fińskiej kadry i w niedzielę w Lahti cieszył się z trzeciego miejsca w konkursie Pucharu Świata duetu Antti Aalto - Niko Kytosahem. To pierwsze podium fińskich skoczków w tym cyklu od 2014 roku.