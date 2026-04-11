Kalendarza Pucharu Świata w skokach narciarskich na sezon 2026/27. Kiedy konkursy w Wiśle i Zakopanem?

oprac. Michał Ignasiewicz
wczoraj, 16:05
W sobotę w Pradze podczas posiedzenia podkomisji skoków Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) ds. planowania kalendarza, został przedstawiony projekt na sezon 2026/27. Są w nim dwa weekendy w Polsce, w Wiśle na początku grudnia oraz w Zakopanem w połowie stycznia.

Skoczkowie zawitają do Wisły i Zakopanego

W projekcie jest 39 konkursów - 29 indywidualnych, pięć drużynowych i pięć mikstów - w tym mistrzostwa świata na przełomie lutego i marca w Falun. Sezon mają rozpocząć konkursy w dniach 20-22 listopada w Lillehammer, a zakończyć tradycyjnie zawody na mamucie w Planicy w dniach 19-21 marca 2027.

Dwa konkursy indywidualne w Wiśle Malince zaplanowano w dniach 5-6 grudnia 2026. Natomiast w Zakopanem światowa czołówka skoczków ma wystąpić w dniach 16-17 stycznia 2027. Pierwszy sobotni konkurs będzie drużynowy, drugi w niedzielę indywidualny.

Kryształowej Kuli będzie bronić Prevc

Program zawodów ma być oficjalnie zatwierdzony 6 maja podczas posiedzenia komisji ds. skoków narciarskich FIS w słoweńskim Portoroz.

W klasyfikacji generalnej PŚ w sezonie 2025/26 triumfował Słoweniec Domen Prevc gromadząc 2148 pkt. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak został sklasyfikowany na 23. pozycji z dorobkiem 391 pkt.

